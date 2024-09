“Qualcosa di eccezionale”: bilanci Juve, una nuova bufera esplode così

Il nuovo corso della Juventus ha portato ad una rimodulazione importante del progetto tecnico. L’ultimo focus sui prossimi bilanci

Anche a causa dell’evolvere della situazione legato al filone plusvalenze, la Juventus ha optato per un restyling oculato ma sensibile, che ha coinvolto diverse sfere, sul campo e no. La scelta di puntare forte su Cristiano Giuntoli, con la conseguente decisione di scegliere Thiago Motta come nuovo allenatore, ha inevitabilmente rappresentato una scelta di rottura. Inoltre, l’abbassamento dell’età media della rosa è stato coadiuvato dal sensibile abbattimento del monte ingaggi.

Un duplice sentiero percorso nell’ottica del lungo respiro anche nella sessione di calciomercato appena terminata. La politica sostenibile portata avanti dal nuovo corso, però, dovrà fare i conti con il mancato accesso alla Champions League nell’ottica del bilancio riferito alla scorsa stagione. Dettaglio tutt’altro che trascurabile, che sarà parzialmente superato ricavati dalla partecipazione alla Champions League 2024/25 e al Mondiale per Club. Proprio di questo ha parlato il giornalista di ‘Milano Finanza’, Gabriele La Monica, che ha preso la parola nel corso dell’ultimo intervento a ‘Cose di Calcio’ su Radio Bianconera: “L’approvazione del bilancio della Juventus presenterà alcuni rossi, ma sono tutti numeri in evoluzione sui quali impatta l’assenza dalle Coppe nella stagione passata. Facendo un esempio, si può dire che la Juve sta percorrendo una salita dura, ma i numeri tendono verso una posizione di equilibrio”.

Bilanci Juventus, La Monica: “Mancata approvazione del bilancio sarebbe un fatto eccezionale”

Gabriele La Monica ha poi rincarato la dose, puntualizzando alcuni aspetti tutt’altro che indifferenti: “Anche quest’anno va ricordato che ci sono state uscite corpose; credo che tra tre o quattro anni dovrebbero essere un orizzonte plausibile per la parità di bilancio”.

Poi la chiosa definitiva sull’eventuale (improbabile)e decisione da parte degli azionisti di bocciare il nuovo bilancio: “Sarebbe un qualcosa di totalmente eccezionale, frutto di una situazione di una gravità impensabile. Diciamo che è qualcosa di incredibilmente raro per una società di calcio”.