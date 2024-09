Calciomercato Roma, rescissione UFFICIALE e niente rinnovo

Giungono notizie di rilievo in merito ad una delle operazioni più chiacchierate delle scorse settimane. Ecco la rescissione ufficiale

Le riflessioni di Daniele De Rossi in merito ai nuovi equilibri da instaurare nella suo rinnovata Roma sono indubbiamente sofferte e complesse, poiché, anche a causa di una sovrabbondanza precedentemente insperata, il Comandante di Ostia dovrà stilare una serie di gerarchie all’interno delle varie zone del campo, oltre a dover definire con chiarezza i moduli da adottare in relazione agli elementi a disposizione.

Come trapelato nelle scorse ore, pare che DDR inaugurerà per la prima volta in stagione la tanta chiacchierata difesa a tre, il che, inevitabilmente, costringerà ad alcune scelte obbligate anche per il resto dell’undici titolare (tra tutte spicca l’inevitabile ballottaggio tra Matias Soulé e Paulo Dybala).

Inoltre, nel caso in cui la discussa adozione del 3-5-2 (o delle sue innumerevoli variazioni) dovesse portare i frutti sperati, ecco che si potrebbe indubbiamente riflettere su ulteriori innesti in alcune zone del campo, anche e soprattutto considerato il gran numero di impegni previsti nel corso dei prossimi mesi e le condizioni precarie di alcune permanenze giallorosse.

Solet rescinde il contratto con il Salisburgo

Oltre alla chiacchieratissima questione ‘Zalewski’, vi sono anche alcune eventualità da valutare: nel caso in cui la difesa a tre dovesse realmente divenire la soluzione ai problemi dei giallorossi, ecco che DDR dovrebbe iniziare a valutare con cura le condizioni dei propri centrali difensivi, visti e considerati i rinomati fastidi dovuti alla pubalgia per Gianluca Mancini e, soprattutto, l’età anagrafica e biologica di Mats Hummels. Ecco che, nel corso delle ultime ore, è emersa una novità gustosa, che risponde al nome di Oumar Solet.

Il talentoso difensore classe 2000 e il Salisburgo hanno infatti definitivamente rescisso di comune accordo il contratto che lo legava alla società austriaca, rendendo Solet un calciatore svincolato. Si tratta di un centrale difensivo in grado, a causa di tecnica e dinamismo invidiabili, di ricoprire con brillantezza anche il ruolo di terzino, il che, all’interno di una difesa a tre, potrebbe risultare una caratteristica semplicemente inestimabile.