È pronto per la Roma, countdown e annuncio ufficiale

Countdown e annuncio ufficiale prima di Genoa-Roma: tutto pronto. Non vede l’ora di aiutare la squadra di De Rossi.

La sfida contro il Genoa di Alberto Gilardino potrebbe rivelarsi a dir poco importante per la Roma di Daniele De Rossi, alla luce dei primi tre risultati ottenuti dai giallorossi in questo principio di campionato, che attualmente vede Soulé e colleghi bloccati con soli due punti in classifica.

A differenza delle prime due prestazioni, la gara andata in atto in quel di Torino due domeniche fa ha certamente generato barlumi di speranza e fatto intravedere importanti margini di miglioramento, da attuare, però, nel minor tempo possibile al fine di cambiare quanto prima una posizione in classifica tutt’altro che rispettante il valore effettivo della squadra.

Genoa-Roma, Mats Hummels non vede l’ora: countdown già partito

Con una rosa ricca di talento, il tecnico giallorosso è chiamato a gestire una squadra di campioni o promesse con la giusta determinazione. Servirà, ad ogni modo, grande attenzione e dedizione, per ben superare l’ostacolo di una squadra benissimo allenata, su un campo complicato quanto affascinante, per definirlo con le medesime parole di De Rossi.

Quest’ultimo, ha recuperato diversi degli infortunati, fatta eccezione per un Le Fée e per uno Zalewsi che, per ora, resta relegato dal progetto tecnico del club. Mentre sul fronte Genoa, intanto, arrivano le conferme di Gilardino circa le nobili assenze di Messias, Ankeye, Miretti e Norton-Cuffy, in casa Roma c’è chi non vede l’ora di affrontare la partita di domani. Ci riferiamo, in particolare, a Mats Hummels, che ha in questi minuti pubblicato una fotografia sui propri social durante l’allenamento in quel di Trigoria.

Chiara ed emblematica la didascalia: “Eccitato per domani”. Da vedere quale possa essere la scelta di De Rossi circa il suo impiego e quello di Mario Hermoso, pronti ad aiutare con qualità, esperienza e leadership una squadra che si appresta ad entrare nel cuore di un percorso partito a rilento.