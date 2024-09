Genoa-Roma, UFFICIALE: i convocati di De Rossi

Ecco pubblicata ufficialmente la lista dei convocati di Daniele De Rossi per la sfida con il Genoa di Alberto Gilardino

Per Daniele De Rossi l’attesa sfida con il Genoa di Alberto Gilardino potrebbe da una parte sancire la conquista di quel tanto agognato equilibrio sinora sconosciuto, ma dall’altra rischia di divenire un elemento rafforzativo per le argomentazioni di coloro i quali affermano che il Comandante di Ostia non sia affatto pronto per gestire una formazione di tale livello nella massima lega italiana.

A sole quattro giornate dall’inizio del campionato, dunque, la Roma di DDR si prepara ad affrontare una sfida potenzialmente decisiva, o quantomeno delicata, a cui De Rossi sembrerebbe affacciarsi forte di una serie di certezze acquisite lo scorso anno (Dybala su tutti) e, sopratutto, di una lunga serie di nuovi nomi da inserire armoniosamente in un undici titolare competitivo.

Vietato sbagliare per DDR, il quale, negli scorsi minuti, ha cominciato ufficialmente la sua lista dei convocati per Genoa-Roma, programmata per la giornata di domani alle 12:30.

Genoa-Roma, i convocati di DDR: Dovbyk e Pellegrini confermati, Zalewski rimane a casa

Come prevedibile non compare in lista il chiacchierato nome di Nicola Zalewski, la cui esclusione dalla rosa è stata confermata dallo stesso De Rossi nel corso della conferenza stampa compiuta stamane, alla vigilia del match. Confermato anche il recupero di Artem Dovbyk – pronto a castigare per la prima volta un avversario con la maglia giallorossa – e quello di capitan Pellegrini, sul quale negli scorsi giorni si sono scatenate diverse polemiche (in molti preferirebbero all’ex Sassuolo delle novità come Le Fée o, soprattutto, Manu Koné).

Per il resto nessuna particolare sorpresa, con Soulé e Dybala che partiranno naturalmente entrambi in direzione Genova, ma ai quali sarà messo a disposizione un solo posto per la titolarità. Secondo le indiscrezioni, per ora l’esperienza e l’affidabilità di Dybala sembrerebbero aver convinto DDR a schierarlo al posto del fantasista ex Frosinone nell’inedito (almeno per quanto concerne questa stagione) modulo con difesa a tre.