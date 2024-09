UFFICIALE: partita rinviata per maltempo prima della Champions

In attesa del ritorno dei vari campionati in questo weekend, per una squdra di Champions League c’è da registrare un inconveniente.

Una volta che è stata archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi si è spostata di nuovo sui vari campionati. Anche perché la nostra Serie A presente delle gare davvero interessanti nel quarto turno che inizierà oggi con il match tra il Como ed il Bologna.

L’Inter di Simone Inzaghi, infatti, giocherà domenica sera a Monza. La Juve, invece, giocherà questo pomeriggio (esattamente alle ore 18.00) per sfidare al Castellani l’Empoli di Roberto D’Aversa. Quasi tre ore dopo, invece, il Milan di Fonseca dovrà fare di tutto per battere allo Stadio San Siro il Venezia dell’ex giallorosso Eusebio Di Francesco.

Mentre la Roma sarà di scena domani alle ore 12.30 per giocare allo Stadio Marassi contro il Genoa di Gilardino. Anche il Napoli di Conte ha di fronte a sé una trasferta molto insidiosa, visto che giocherà all’Unipol Domus contro il Cagliari. Ma bisogna anche sottolineare che questo turno di campionato sarà diverso rispetto alle prime tre giornate, considerando che la settimana prossima tornerà la Champions League. Proprio sulla massima competizione bisogna registrare una notizia che potrebbe modificare l’andamento di un match.

Rinviato per maltempo la gara del Salisburgo: i dettagli

Come comunicato dalla stessa società della Red Bull Salisburgo, infatti, la gara di quest’oggi tra la squadra guidata dal tecnico olandese Pepijn Lijnders e l’Austria Klagenfurt non si disputerà a causa del maltempo. Dopo la forte pioggia di questi giorni, di fatto, il campo della Red Bull Arena è diventato impraticabile.

Questa gara, dunque, è stata rinviata a destinarsi, consentendo così al Salisburgo di ‘riposarsi’ in vista del suo match di esordio nella nuova Super Champions League. Il club austriaco, infatti, giocherà mercoledì prossimo in trasferta contro lo Sparta Praga.