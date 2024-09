Genoa-Roma interrotta: problema tecnico con il VAR

Genoa-Roma interrotta, problema tecnico del VAR dopo il gol di Dovbyk. Ecco cosa è successo.

Sono stati numerosi gli eventi in grado di infiammare la prima frazione di gioco tra Genoa e Roma, con una certa attenzione generata soprattutto dal fallo di De Winter su Dybala, che aveva portato anche l’esperto Dazn, Luca Marelli, a sentenziare in modo diretto circa l’evidenza della fallosità del contatto tra i due.

Da segnalare, poi, l’attesa precedente l’assegnazione del gol valso il vantaggio per uno a zero alla Roma, propiziato dalla prima marcatura giallorossa di Artem Dovbyk, al termine di un’azione qualitativamente ben combinata da parte della squadra di De Rossi. Quest’ultima, rigore non assegnato a parte, si era distinta per un ottimo atteggiamento nel corso della frazione centrale di gioco, conclusa, appunto, con il gol dell’attaccante ucraino.

A giustifica dei sette minuti di recupero, comunque, è stata proprio la lunga attesa antecedente l’assegnazione del gol, che ha visto il VAR e l’arbitro Giua attendere per circa cinque minuti, alla luce delle plurime dinamiche interessanti un’azione che pareva poter essere macchiata dal fuorigioco di Mancini. Come specificato da Luca Marelli, ad ogni modo, a generare la lunga attesa sarebbe stato anche un problema tecnico di comunicazione tra la sala VAR e l’arbitro di campo.