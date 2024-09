Sedotto e abbandonato dalla Roma: Juve KO, vola in Premier League

Mai dome, le voci di mercato continuano a tenere banco, facendo la spola tra Italia ed Inghilterra: ecco cosa sta succedendo

Quella che si è chiusa da non molti giorni è stata una campagna trasferimenti piuttosto movimentata in casa Roma, accesasi ulteriormente nelle ultime ore con gli innesti a parametro zero di Hummels ed Hermoso e il dietrofront nella trattativa Zalewski-Galatasaray. Nel complesso tutti i reparti sono stati toccati dall’intervento di Ghisolfi, che soprattutto in attacco ha deciso di virare con convinzione su Dovbyk, relegando sullo sfondo gli altri profili accostati alla Roma.

Tra questi, impossibile non considerare Jonathan David. L’attaccante canadese del Lille, legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2025, è ora finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato. Oltre ai club di Premier League da tempo sulle sue tracce, infatti, David ha acceso gli interessi di Juventus ed Inter, allettata all’idea di mettere le mani sul bomber del Lille, soprattutto se questi non dovesse riuscire a trovare l’accordo con il club francese per il prolungamento del contratto.

Inter-Juventus, l’Arsenal fa sul serio per David: le ultime dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra, però, emergono ulteriori indiscrezioni a riguardo che, se confermato, potrebbero rappresentare un ostacolo non da poco alle velleità di Juve ed Inter di chiudere l’affare. Secondo quanto evidenziato da Caught Offside, infatti, sarebbe l’Arsenal il club maggiormente interessato ad acquistare sin da subito l’attaccante canadese.

Intenzionata a rimpolpare l’organico di Arteta per mettere il tecnico spagnolo nelle migliori condizioni per dare l’assalto alla vetta della Premier League, la compagine londinese sarebbe intenzionata a sferrare l’assalto decisivo per David già nella finestra invernale di mercato; cambiando inevitabilmente le carte in tavola e complicando anche i piani di Inter e Juve, che allo stato attuale della situazione preferirebbero intavolare l’affare a costo zero nel corso dei prossimi mesi. L’Arsenal, insomma, non vuole perdere tempo per David ed è intenzionato a rompere gli indugi da un momento all’altro. Club italiani avvisati.