Si riaccende Milan-Roma: unità d’intenti e affare (s)bloccato

Protagoniste sul mercato, il Milan e la Roma potrebbero veder nuovamente intrecciate le proprie strategie anche a gennaio: il motivo

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Genoa-Roma. La sfida del ‘Ferraris’ si configura come uno spartiacque importante per il cammino dei giallorossi, a caccia di punti pesanti dopo un inizio caratterizzato da non poche difficoltà. Dopo la sosta delle Nazionali, De Rossi è stuzzicato all’idea di gettare nella mischia diversi nuovi acquisti, a cominciare da quel Manu Koné strappato con forza al Milan.

Messosi in luce nello scampolo di partita dello ‘Stadium’, Koné ha lanciato segnali importanti anche in Nazionale e si candida ad una maglia da titolare nel lunch match di ‘Marassi’. Come detto, anche grazie alla mancata cessione di Bennacer, la Roma è riuscito ad anticipare il Milan e a trovare l’accordo con il Borussia Mönchengladbach a poche ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato. L’infortunio dell’algerino, però, potrebbero spingere i rossoneri ad intervenire nuovamente sul mercato. Se non a stretto giro di posta – l’opzione Rabiot non sembra stuzzicare più di tanto – quasi sicuramente a gennaio. E così, a maggior ragione se si dovessero sbloccare diverse piste in uscita, il Milan potrebbe far saltare il banco e rinforzare una mediana che ha evidenziato qualche limite strutturale.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Johnny Cardoso: lo scenario

Una delle piste che potrebbero ritornare prepotentemente in auge, ad esempio, è quella che porta a Johnny Cardoso. Sebbene il Tottenham sia da tempo sulle sue tracce e stia studiando la strategia giusta per riuscire ad anticipare la concorrenza, il Milan sarebbe intenzionato a tessere nuovamente la tela con il Betis Siviglia per creare i presupposti per un affondo.

A riferirlo è calciomercato.com, che spiega come i buoni rapporti tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Cardoso – corroborati dall’operazione Emerson Royal – possano rappresentare uno strumento importante nelle mani dell’area tecnica rossonera. Centrocampista poliedrico, in grado di ricoprire più ruoli in mediana, Cardoso abbina tecnica, fisico e tempi di inserimenti importanti e potrebbe rappresentare un’occasione interessante per il Milan. Ricordiamo che Cardoso era uno dei profili sui quali aveva messo gli occhi anche la Roma che, però, per rinforzare la sua mediana ha optato per altre soluzioni.