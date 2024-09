Sostituzione irregolare, clamoroso: arriva la sconfitta a tavolino

Sviluppi al limite del tragicomico nel corso di una partita di campionato, conclusasi con un tre a zero a tavolino a danno della squadra di casa

Anche nel calcio burocrazia e regole sono importanti da rispettare per evitare spiacevoli sorprese e potenziali penalità che mettano in discussione i risultati conquistati in campo. Il calcio italiano in tal senso ne sa qualcosa e, anche per quanto concerne il recente passato della massima lega italiana, vi sono stati diversi episodi relativi a sanzioni e penalità dovute a norme disattese.

Impossibile non citare in tal senso la Juventus di Massimiliano Allegri, che appena qualche mese fa subì un’importante penalità di 15 punti, in grado di influenzare concretamente la stagione della Vecchia Signora. Nelle scorse ore è stato confermato dal giudice sportivo uno spiacevole sviluppo di un match, che si è concluso con un 3 a 0 a tavolino e una multa per la società in questione.

Entra un calciatore squalificato e il giudice non ha scelta: tre a zero a tavolino

La sfida tra Mandello e Rovinata si era conclusa con un 3-1 per i padroni di casa, che, tuttavia, si sono visti sottratti la vittoria a causa di una grave imprecisione.

Al minuto 21, al posto di Giacomo Passuello, è entrato in campo Simone Bertarini, ma per sfortuna del Mandello, quest’ultimo era squalificato per una giornata e, dunque, il giudice non ha avuto scelta. Tre a zero a tavolino e una multa di 50 euro per Mandello.