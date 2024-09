Esonero De Rossi: hanno svelato le cifre

La partenza stagionale con il freno a mano tirato della Roma rischia di ripercuotersi sul futuro di Daniele De Rossi. L’esonero del tecnico resta in quota sul futuro della panchina giallorossa.

La Roma rinvia per l’ennesima volta l’appuntamento con i primi tre punti in campionato, ed ora la classifica è impietosa per la squadra giallorossa. In casa del Genoa è arrivato un solo punto per la truppa guidata da Daniele De Rossi, raggiunta in extremis dal gol di testa di De Winter. Non è bastata la prima marcatura stagionale di Artem Dovbyk a garantire i tre punti alla squadra guidata da DDR. L’ex Girona ha trovato la sua prima rete in serie a, esultando in differita dopo un lungo consulto al var. La rete del difensore rossoblù ha gettato alle ortiche la vittoria giallorossa ad un passo dal triplice fischio, marcatura arrivata dopo l’espulsione di Daniele De Rossi per somma di ammonizioni.

Ed il complicato avvio di stagione getta nuove ombre sul futuro della panchina romanista. Il tecnico giallorosso è stato anche espulso nell’ultima gara esterna dei suoi ed ora il prossimo impegno allo stadio Olimpico assume un’importanza pesante per Daniele De Rossi. Il futuro dell’allenatore della Roma viene messo in bilico dagli esperti del settore, che tracciano un primo bilancio sui possibili esoneri in Serie A dopo le prime quattro gare di campionato.

Esonero De Rossi in quota: le cifre intorno alla panchina della Roma

Il tecnico della Roma viene inserito nell’elenco dei possibili esonerati entro la data di natale. Daniele De Rossi potrebbe lasciare la panchina giallorossa prima del nuovo anno solare, ecco quanto viene quotata questa ipotesi dai principali bookmakers in Italia.

Gli operatori Sisal, Snai e Gazzabet quotano a 5.00 il possibile esonero di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Ci sono poi altre posizioni in bilico in Serie A alla guida tecnica. Si va dal possibile addio a Eusebio Di Francesco, quotato a 2.0 prima di natale, al futuro di Raffaele Palladino. L’esonero del tecnico della Fiorentina è quotato a 3.50.