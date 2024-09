Lesione legamento crociato, UFFICIALE: salta anche la Roma

Lesione legamento crociato. Non solo belle notizie per l’Empoli che sabato ha bloccato sullo 0-0 la Juventus di Thiago Motta.

In un campionato di Serie A che dopo quattro giornate vede la sorpresa Udinese in testa alla classifica con dieci punti grazie a tre vittorie ed un pareggio, l’Empoli di Roberto D’Aversa si difende al meglio grazie ai suoi sei punti, in virtù di una vittoria e tre pareggi.

L’ultimo punto è arrivato sabato scorso tra le mura amiche del ‘Castellani’ contro una delle favorite alla vittoria finale, la Juventus di Thiago Motta. Uno 0-0 pulito, ottenuto grazie ad una prestazione sapiente dove lucidità e determinazione sono riuscite ad imbrigliare la manovra della Juventus. Troppo lenti i movimenti senza palla dei giocatori di Motta per impensierire la formazione di D’Aversa posizionata al meglio in ogni zona del campo. La ripresa degli allenamenti della formazione toscana è già avvenuta in vista della prossima sfida che la vedrà impegnata a Cagliari contro i rossoblù venerdì 20 settembre alle ore 18.30.

La serenità del tecnico Roberto D’Aversa è svanita in un attimo a causa di un grave infortunio occorso ad un suo giocatore.

Lesione legamento crociato, Saba Sazonov k.o.

Una tegola per l’Empoli arrivata durante l’ultimo allenamento. Saba Sazonov è rimasto vittima di un grave infortunio.

Questo il comunicato ufficiale del club toscano: “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Saba Sazonov, infortunatosi durante la seduta di allenamento di ieri mattina, hanno evidenziato la lesione distrattiva del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà sottoposto ad un’ulteriore valutazione specialistica per stabilire il percorso successivo”. Saba Sazonov, classe 2002, difensore russo dell’Empoli è arrivato questa estate in prestito al club toscano dal Torino di Urbano Cairo.

Valutazioni in corso ed il mister Roberto D’Aversa che spera in un repentino ‘miracolo’.