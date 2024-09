Ha già stregato Guardiola: 40 milioni a Milano

Ecco le utlime in merito ad un affare potenzialmente clamoroso, che coinvolgerebbe la Serie A e il City di Pep Guardiola

La nuova Champions League è alle porte e Milan, Juve, Inter, Bologna e Atalanta sono pronte a confrontarsi con le squadre più competitive delle scorsa stagione calcistica europea per tentare di proseguire il più possibile nell’ostico percorso della coppa dalle grandi orecchie.

Nel caso della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi il primo test sarà da subito indicativo rispetto alle potenzialità della rosa in ottica europea, dato che i nerazzurri si troveranno a ripetere già alla prima giornata l’ostico confronto che vide protagonista il City di Guardiola nella finale del 2023.

Passando da una milanese all’altra, emergono delle gustose novità di mercato che potrebbero coinvolgere proprio il Manchester City di Guardiola e il Milan di Paulo Fonseca, attualmente occupato a ricostruire una stagione iniziata con il piede sinistro (non quello di Messi).

Reijnders entra nel radar di Guardiola: il City è pronto all’affondo

L’oggetto del desidero che avrebbe stregato l’allenatore più stimato del mondo risponde al nome di Tijjani Reijnders. Diciamocelo… era soltanto questione di tempo prima che qualche big europea iniziasse a sentire l’impellente necessità di coinvolgere il talento olandese nel proprio progetto, poiché, nel corso delle ultime due stagioni, Reijnders ha espresso e consolidato delle qualità da primo della classe.

Tecnica, dinamismo, intelligenza e, se avvicinato alla porta, anche una piacevole pericolosità per i portieri avversari. Sostanzialmente il prototipo del centrocampista ideale per le note esigenze tecnico-tattiche di Pep Guardiola. Per lui il City dovrebbe sborsare circa 40 milioni di euro (spiccioli per un classe ’98 di tali prospettive) e, dunque, rompere il contratto che lega al Milan fino al 2028.