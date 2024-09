L’incubo scommesse non è finito: denuncia UFFICIALE

Nuovo caos scommesse e sponsor nel mirino delle autorità sportive. Si apre un nuovo caso nel massimo campionato con la doppia denuncia ufficiale.

L’incubo scommesse torna a far tremare i massimi vertici del calcio. Dopo che la Serie A e la Premier League hanno visto le importanti sanzioni applicate rispettivamente a Nicolò Fagioli in casa Juventus e Sandro Tonali, ex Milan oggi al Newcastle. I due calciatori sono stati squalificati per diversi mesi, ed in questa stagione sono tornati in campo scontata la sanzione. Ma i casi legati al mondo delle scommesse on-line non sono chiusi, e spunta una doppia denuncia ufficiale nel massimo campionato. Nel mirino delle indagini ci sarebbe il legame tra lo sponsor di due club e piattaforme di betting illegale.

Un nuovo caso legato a presunte piattaforme di scommesse illegali scuote il massimo campionato della Turchia. Doppia denuncia ufficiale nella Super Lig e sponsor nel mirino delle autorità ministeriali. Ecco quanto rimbalza da fonti giornaliste turche sul caso che è esploso in queste ore, anche con la dichiarazione ufficiale del vice presidente del Galatasaray. Il club giallorosso, assoluto protagonista del calciomercato con l’acquisto di Victor Osimhen, finisce nel mirino delle indagini per via del nuovo sponsor sulle maglie.

Caos scommesse e sponsor nella bufera: denuncia UFFICIALE in Turchia

Stessa motivazione, ma diversa sponsorizzazione, colpisce anche il club dell’Adana Demispor. Entrambe le squadre in Turchia hanno sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con la piattaforma meritking.news.

Suddetta piattaforma sarebbe stata legata a movimenti di scommesse illegali sul web. Motivo per cui, come riporta il giornalista turco Yagız Sabuncuoglu, la presidenza dell’organizzazione Spor Toto ha presentato una denuncia penale alla Procura generale. Nel mirino dell’organizzazione sportiva, legata al Ministero della Gioventù e dello Sport, ci finisce lo sponsor presente sulle maglie del Galatasaray. Mentre l’Adana Demirspor utilizza il sito sui cartelloni pubblicitari al led presenti nel proprio stadio.