Roma, intervento riuscito per Saelemaekers: comunicato UFFICIALE

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Roma ha fatto chiarezza sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, sottoposto ad intervento chirurgico

La sfida di ‘Marassi’ ha portato in dote molte ombre in casa Roma. A cominciare dallo sfortunato epilogo del match, che ha visto i giallorossi dilapidare un vantaggio legittimato nel primo tempo da tante occasioni, ma gettato alle ortiche da una ripresa troppo remissiva. Ma non solo. Tra le note negative, infatti, va sottolineato anche l’infortunio patito da Alexis Saelemaekers, costretto ad uscire anzitempo.

L’esterno belga, come noto, si è immediatamente sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato la frattura del malleolo mediale. Da qui la decisione di procedere all’intervento chirurgico, che come comunicato dalla Roma con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, è perfettamente riuscito: “Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del malleolo mediale. L’intervento si è concluso con successo e il calciatore inizierà nei prossimi giorni la fase riabilitativa. Ti aspettiamo, Alexis!”.

Sebbene non siano stati specificati dal club giallorosso, i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sui due mesi di stop. Ad ogni modo l’intervento per sanare la frattura del malleolo mediale è perfettamente riuscito, con Saelemaekers che inizierà la sua fase riabilitativa per preparare il suo rientro in campo.