Roma, operazione riuscita con successo: i tempi di recupero

Roma, dopo l’infortunio e un periodo propedeutico all’intervento, la calciatrice si è sottoposto all’operazione. Ecco com’è andata e i tempi di recupero L’operazione è andata bene. Non ci sono state complicazione e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni la fase di riabilitazione. C’è voluto un poco di tempo, ma Oihane Valdezate si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Un infortunio pesantissimo da mandare giù per la giovanissima spagnola che, comunque, adesso ha iniziato la fase in discesa, che è quella, ovviamente, relativo al post operazione. C’è da mettersi sotto e lavorare, aiutata dalle compagne, perché il momento sarà difficile. Ma dopo l’operazione possiamo dire che il peggio, forse, è passato.

Roma, le condizioni di Valdezate

“Oihane Valdezate è stata sottoposta a intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, effettuato dal Prof. Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è stato concluso con successo. Nei prossimi giorni la calciatrice inizierà la fase riabilitativa”. Questo il comunicato ufficiale della Roma, apparso sul sito giallorosso pochi minuti fa, che ha ufficializzato la cosa.

Qualcuno, sui social, ha anche chiesto il perché ci sia voluto così tanto tempo per l’operazione. Alla domanda c’è la risposta: la calciatrice in questi giorni ha fatto degli esercizi propedeutici, appunto, all’intervento e in sintonia anche con i medici si è preferito attendere affinché l’infiammazione diminuisse. Sarà lo stesso anche per Lukasova, il portiere che prima della gara contro il Sassuolo in allenamento ha accusato lo stesso problema. Intanto oggi è già tempo di vigilia: domani la Roma affronterà il Servette nella gara d’andata dell’ultimo spareggio prima della fase a gironi della Champions League. Oggi alle 14:15 in conferenza stampa ci saranno il tecnico Alessandro Spugna e la calciatrice Benedetta Glionna.