Soulé e nuova rivoluzione: De Rossi ribalta la Roma

Ecco le ultime sui necessari cambiamenti che Daniele De Rossi apporterà alla formazione in vista del delicato match con l’Udinese

Dopo tre miseri punti conquistati in ben quattro partite, in molti oltre ai tifosi della Roma si stanno domandando con una certa insistenza quale siano le motivazioni di una tale debacle.

Di certo, far passare la posizione di DDR come semplice soltanto poiché Ghisolfi gli ha assicurato una rosa di livello nel corso dell’estate, sarebbe superficiale e indecoroso, poiché, come risaputo, conquistare un equilibrio durante una rivoluzione composta da elementi di tale pregio non è affatto scontato.

Una cosa è certa però… da Genoa in poi le responsabilità ricadranno solo ed esclusivamente su DDR, a prescindere dalle possibili giustificazioni da concedere al Comandante di Ostia: essere pronti per sedere sulla panchina di una squadra come la Roma significa anche e soprattutto saper mettere in campo un gruppo carico di elementi di pregio e, dunque, caricarsi di responsabilità indubbiamente crescenti rispetto ad allenatori di società meno blasonate.

In vista del match con l’Udinese, difatti, il popolo giallorosso si aspetta una poderosa virata sia in termini di mero risultato, che in quanto a svolgimento tattico del match.

Difatti, nonostante con il Genoa vi fossero ampi spazi per mettere in mostra le qualità dei gioielli giallorossi, la Roma è riuscita ad insaccare soltanto in un’occasione la palla in rete, fornendo così ai liguri la possibilità di sperare sino all’ultimo istante in un clamoroso pareggio. Ecco le ultime sui possibili cambiamenti che DDR apporterà nella sfida con la temibile Udinese di Runjaić.

Soulé torna dal primo minuto?

Il mancato utilizzo di Matias Soulé nel corso della sfida con il Genoa ha lasciato attoniti diversi tifosi e appassionati della massima lega italiana, perplessi dalla panchina di uno dei talenti più cristallini dell’intera lega.

Lasciare spazio dal primo minuto alla coppia Dybala-Dovbyk con la presenza di El Shaarawy a garantire una maggior solidità in fase di copertura era certamente una scelta comprensibile, ma preferire l’entrata di Lorenzo Pellegrini – ancora acciaccato per altro – a quella del talentoso numero 18 ha fatto adirare e non poco svariati sostenitori giallorossi, ma anche numerosi fantallenatori certi che il fantasista argentino avrebbe potuto sfruttare le voragini difensive fornite dal Genoa di Gilardino.

Non a caso, nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si ipotizza che l’ex diamante del Frosinone potrà riassaporare la titolarità già a partire dal match in casa con l’Udinese. Per DDR tuttavia resta ancora da comprendere se vi sia la gustosa ma controversa opzione di far convivere Paulo Dybala e Matias Soulé nel rettangolo verde, magari immaginando un Dybala libero tra le linee e un Soulé occupato a galoppare con qualità sulla fascia.