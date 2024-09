De Rossi e il Mister “X”: svelato il motivo dell’esonero

De Rossi e il Mister X: ecco il motivo per il quale Daniele De Rossi avrebbe pagato con l’esonero. La situazione spiegata da Il Romanista

Altri particolari. Altre situazioni che hanno portato all’addio di Daniele De Rossi. Se questa mattina vi abbiamo fatto un quadro di quello che sarebbe successo ieri a Trigoria, e non solo, anche nei giorni scorsi, secondo Il Messaggero, adesso è Il Romanista che svela altri particolari della questione.

Daniele De Rossi ha pagato solamente per quelli che sono i risultati della Roma. Solo dati, niente di più. Dopo averlo convocato nell’ufficio mentre era a Trigoria per preparare la seduta di ieri mattina, i Friedkin hanno contestato a DDR – nell’ufficio c’erano anche la CEO e Souloukou e il diesse Ghisolfi – i risultati. In particolare il fatto di aver vinto una sola partita nelle ultime 13, il fatto di aver concesso troppi tiri e troppe occasioni agli avversari in contrattacco o su recuperi alti, “e hanno obiettato sulla qualità di ogni tiro (xG/tiro)”. ” Hanno obiettato – si legge ancora – che la Roma è 15/a per tiri creati in contropiede con possesso palla a partire dalla propria metà campo e nei tiri in meno di 15 secondi, e dodicesima nei tiri creati 5 secondi dopo un recupero alto (tiri in pressing alto)”. Insomma, solo numeri e niente più.

Esonero De Rossi, ecco i motivi

E con cosa si è chiusa la discussione prima di dare il benservito? Del record negativo degli ultimi 50 anni, quello di 2 gol fatti in 4 partite. “Chiunque abbia stilato queste classifiche, avrà maturato il diritto di presentare la propria fatturina ad As Roma a fine mese, giustificando così in qualche modo la propria presenza nel mondo” scrive ancora Lo Monaco, autore dell’articolo, che non ci va pianissimo.

Che poi continua. Se Pinto aveva provato a gennaio a salvare Mourinho, “stavolta Ghisolfi non ci ha nemmeno provato, e De Rossi ha ascoltato e signorilmente se n’è andato, senza commentare, probabilmente vincolato anche da qualche obbligo di riservatezza che nei contratti con gli americani non mancano mai”.