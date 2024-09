Roma-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Udinese: probabili formazioni in vista della sfida di domenica prossima allo Stadio Olimpico. La prima senza Daniele De Rossi.

Roma-Udinese, fino a qualche giorno fa, era la partita da vincere a tutti i costi. Per la Roma e per il suo tecnico. Per colui che tecnico della Roma lo è stato fino a martedì scorso. Ora la sfida di campionato di domenica prossima sta assumendo ben altri connotati.

Sarà la domenica della protesta del tifo giallorosso. La dura presa di posizione dopo quanto accaduto in settimana. Poi, però, si dovrà comunque giocare e tentare, finalmente, di cogliere la prima vittoria stagionale. Ivan Juric sta provando a ridare fiducia ad un ambiente con le gomme a terra. E la prima in classifica, la sorpresa Udinese, può rappresentare l’avversario giusto. I due tecnici stanno preparando la sfida di domenica. Vediamo insieme quali potrebbero essere le formazioni che i tecnici ri Roma ed Udinese, Juric e Runjaic intendono mandare in campo domenica.

Roma-Udinese: le probabili formazioni

Per domenica il tecnico della Roma, Juric, dovrà fare a meno di Le Fée e Saelemaekers. Runjaic, dal canto suo, dovrà rinunciare a Giannetti e Sanchez.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Juric

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

Roma-Udinese, gara in calendario domenica 22 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.