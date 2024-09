De Rossi ha telefonato a Juric: hanno svelato tutto

Dopo l’avvicendamento sulla panchina della Roma deciso dai Friedkin, su De Rossi e Juric bigogna registrare un retroscena.

Dopo il pari della Roma contro il Genoa, sorprendendo davvero tutti, i Friedkin hanno deciso di esonerare Daniele De Rossi. Questa sceolta, di fatto, ha sorpreso davvero tutti, considerando sia la dinamica che il recente rinnovo del tecnico capitolino.

A Daniele De Rossi, dunque, è stato imputato sia il cattivo inizio di campionato ( tre punti totalizzati nei primi quattro turni) che qualche dissapore con alcuni membri della società. Questa scelta dei Friedkin, di fatto, ha scatenato tantissime critiche da parte dei tifosi giallorossi, i quali sono pronti a contestare fortemente la proprietà.

Il primo atto di questa protesta avverrà domani allo Stadio Olimpico in occasione della sfida contro l’Udinese, ovvero nel primo match di Ivan Juric come nuovo allenatore della Roma. Il tecnico croato, infatti, è stato chiamato dai Friedkin per sostituire Daniele De Rossi. Tuttavia, in attesa della conferenza stampa di quest’oggi, bisogna registrare un importante retroscena che riguarda proprio l’ex allenatore del Torino e l’ex capitano giallorosso

Roma, telefonata tra De Rossi e Juric per parlare di Djidji: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Romanista’, infatti, lo scorso settembre ci sarebbe stata una telefonata tra Ivan Juric e Daniele De Rossi. Quest’ultimo, di fatto, avrebbe chiesto al croato qualche informazione sul difensore Koffi Djidji, ex Torino e attualmente giocatore svincolato.

Una volta esonerato Daniele De Rossi, però, l’ex calciatore granata potrebbe diventare un’opzione importante per la ‘nuova Roma’ di Ivan Juric, visto che è un giocatore svincolato. Nel frattempo, i tifosi giallorossi sperano che il nuovo tecnico bagni il suo esordio contro l’Udinese con una vittoria.