Un sogno della Roma al posto di Bremer: fiato sospeso Juventus

Il futuro di Gleison Bremer continua a tenere con il fiato sospeso la Juventus: il centrale brasiliano è sempre al centro di indiscrezioni di mercato, intreccio con la Roma

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio della gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, Thiago Motta ha voluto alzare l’asticella avvisando i suoi ragazzi. Per battere la granitica compagine di Conte, a Yildiz e compagni servirà una prova importante da un punto di vista tecnico. L’allenatore italo-brasiliano già nel post partita della gara vinta con il Psv aveva individuato nella capacità di imporre la partita la chiave di volta di un match che si preannuncia equilibrata e che, come spesso accade in questo genere di circostanze, sarà deciso dagli episodi.

Intanto, le risposte che la ‘Vecchia Signora’ sta ottenendo dal proprio reparto difensivo non possono passare sotto silenzio. Il solo gol subito nelle prime cinque uscite ufficiali tra campionato e Champions League certifica la solidità di una squadra a cui manca semmai un po’ di velocità nel giro palla e dalla cintola in su. Le prestazioni individuali e di reparto di Bremer, Gatti e Kalulu, però, sono un’ottima basa a partire dalla quale la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di inserire nuovi importanti mattoncini. Proprio il centrale brasiliano si sta rendendo protagonista di un avvio di stagione esaltante, caratterizzato da personalità, fisicità e capacità di leggere le diverse situazioni di gioco. Una crescita esponenziale quella dell’ex centrale del Torino, che chiaramente non è passata inosservata e sta continuando a tenere banco tra gli addetti ai lavori.

Dal sogno Roma, all’alternativa di Bremer: Juventus avvisata

Ricordiamo che l’ex difensore del Torino ha recentemente firmato il rinnovo del contratto con la Juventus, portandone al 2029 la naturale scadenza. Secondo quanto evidenziato da Team Talk, però, sulle tracce del difensore brasiliano si sarebbe ora messo il Liverpool, alla ricerca di un valido sostituto con cui rimpiazzare van Dijk, ormai giunto al capolinea della sua esperienza in maglia Reds.

Nel novero dei profili attenzionati dal Liverpool, però, figura un nome che in passato è stato accostato con una certa insistenza alla Roma. Stiamo parlando di Loic Badé, difensore francese di proprietà del Siviglia che, come Bremer, ha recentemente rinnovato il suo contratto. Desideroso di mettersi in gioco e di giocarsi le sue chances in maglia andalusa, Badé vuole ripagare la fiducia del club, che in estate ha rispedito offerte da 20 milioni di euro per puntare su di lui. Dal canto suo, il Liverpool continua a tessere la tela, pronto a fare irruzione nel caso in cui si materializzassero le condizioni propizie.