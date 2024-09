Calciomercato Roma, regalo e ritorno immediato da Juric: 25 milioni a gennaio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Mentre Ivan Juric riordina la sua scrivania nel centro sportivo Fulvio Bernardini, le proteste contro la presidenza Friedkin continuano a infiammare i vicoli di Roma. Alcuni tifosi non riescono ancora a digerire l’esonero improvviso di Daniele De Rossi, mentre altri, accettato ormai il licenziamento del beniamino romano, hanno spostato la loro rabbia verso i proprietari americani, chiedendo con forza il loro allontanamento dai vertici del club.

A finire nel mirino, negli ultimi giorni, è stata in particolar modo la CEO Lina Soulokou, rea, a detta dei tifosi, di quel non ancora digerito di Daniele De Rossi, cui ha fatto seguito l’approdo in panchina del tecnico ex Torino ed Hellas Verona, tra le varie. Le difficoltà e le sorprese di questo inizio a dir poco inaspettato, come lo ha definito anche lo stesso Hummels sui social, non devono, però, distogliere le attenzioni da un presente che, a partire dalla sfida odierna con l’Udinese, ha ancora tantissimo da dire e offrire.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Singo

I piani e le idee della società sono stati confermati dallo stesso allenatore, che ha lasciato intendere come la proprietà sia stata chiarissima con richieste e aneliti per un campionato in vista del quale sono stati spesi ben più di 100 milioni di euro. L’obiettivo, dunque, non può che essere un approdo alla prossima Champions League, alla luce di una costruzione che attualmente permette a Juric di vantare la migliore rosa da lui mai allenata in carriera.

Ciò non cancella, però, la consapevolezza di poter assistere ad eventuali interventi sul mercato per plasmare in modo più coerente alle idee del nuovo allenatore la squadra giallorossa. Difficile poter assistere a novità di chissà quale tipo, ma il reparto che potrebbe maggiormente risentire delle ingerenze delle richieste del tecnico potrebbe essere quello laterale di centrocampo.

Qui, da sempre, la problematica principale interessa la fascia destra, per la quale non è da escludersi un eventuale tentativo per un pupillo del nuovo allenatore della Roma, Wilfred Singo. Esploso al Torino proprio sotto la sua gestione, è ora in forza al Monaco e vanta un valore non inferiore ai 25 milioni di euro. Qualora la Roma dovesse ingranare, Juric potrebbe avanzare alla società una richiesta proprio in tale direzione, provando a farsi consegnare un esterno destro congeniale alle sue idee. Da segnalare anche l’eclettismo e la maturazione di Singo, all’occorrenza impiegabile anche come centrale.