La Juve scarica Vlahovic: sostituto bomba, doppietta Giuntoli

La Juve scarica Vlahovic. Il centravanti serbo continua a non convincere. Dalle parti della Continassa la pazienza inizia a scarseggiare anche a causa di un ingaggio insostenibile.

Come in passato, la storia si è ripetuta. Un ottimo inizio, tanta buona volontà poi il lento sfiorire ed il riaffiorare di un nervosismo che si ripresenta puntuale dopo qualche occasione fallita.

E Dusan Vlahovic ha così fallito un’altra occasione. Anche contro il Napoli, così come contro la Roma e l’Empoli il classe 2000 bianconero non ha reso come avrebbe dovuto. Alla Juventus lo hanno circondato di attenzioni e posto al centro del progetto. Qualcosa che sognava il suo ex compagno di Juve e Fiorentina, Federico Chiesa. Thiago Motta e Cristiano Giuntoli hanno allestito una formazione in grado di assisterlo nella maniera migliore. La Juventus, ad oggi, ha mostrato il meglio di sé soltanto a strappi ma anche in quei momenti il numero nove serbo non ha dato il suo solito, e sempre più diradato, contributo. E quando il suo rendimento, e la sua media realizzativa, calano vistosamente, ecco riemergere il fattore ingaggio e quei dieci milioni netti che pesano come un macigno sul bilancio della Juventus così come sui giudizi su di lui.

La Juve scarica Vlahovic. Giuntoli prepara la ‘doppietta’

La vicenda Vlahovic potrebbe rappresentare a breve un serio problema per la Juventus. Giuntoli intende prolungare il contratto del serbo per diminuire l’ammortamento annuo nonché spalmare l’elevato ingaggio su più anni.

Sul futuro possibile, o probabile, di Dusan Vlahovic, ha detto la sua l’esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, che è partito dalle dichiarazioni di Thiago Motta: “Vlahovic o si sveglia oppure in attesa del mercato potrebbe finire in panchina. C’è David del Lille per gennaio ma il vero obiettivo resta Osimhen“. Jonathan David è statunitense ma naturalizzato canadese. Così come il nigeriano del Napoli, in prestito al Galatasaray, è un extracomunitario. Quindi entrambi impossibili da acquisire in questa stagione dal momento che la Juventus ha i suoi slot ‘specifici’ già occupati. Sono pertanto due operazioni che Cristiano Giuntoli potrebbe chiudere soltanto la prossima estate. Una doppietta pazzesca, ma complicata.

Da un lato un maxi investimento per Victor Osimhen e dall’altro un parametro zero come Jonathan David.