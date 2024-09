Caso Zalewski, nuovo indizio UFFICIALE

In casa Roma, dopo la vittoria di ieri contro l’Udinese, bisogna segnalare alcuni aggiornamenti su un calciatore giallorosso.

Quest’ultima settimana, di fatto, per la oma è stato davvero intensa per la Roma. Basti pensare che dal pareggio contro il Genoa alla vittoria di ieri contro l’Udinese ci sono stati tantissimi eventi: dall’avvicendamento in panchina tra De Rossi e Juric, passando per le dimissioni della CEO Lina Souloukou, all’acquisizione della maggioranza delle quote dell’Everton da parte della famiglia Friedkin.

Il club inglese, infatti, ha comunicato in questi minuti l’accordo raggiunto con la famiglia statunitense. Tuttavia, al netto della grande importanza di questa notizia che riguarda i Friedkin, dall’altro lato ci sono anche le ‘mere’ situazioni di campo.

La Roma di Ivan Juric, di fatto, ha iniziato la preparazione al primo match dell’edizione di quest’anno dell’Europa League. I giallorossi, dunque, hanno dato il via alla fase di avvicinamento alla sfida di giovedì sera contro l’Athletic Bilbao. Proprio per questo match, Ivan Juric potrebbe avere a disposizione un ‘nuovo giocatore’: Zalewski

Trigoria, Zalewski in campo con il gruppo ma per la Roma non è cambiato ancora nulla

Il calciatore polacco , come mostra una foto pubblicata dal club giallorosso, quest’oggi si è infatti allenato con i calciatori che hanno fatto fare il lavoro di defaticante, ovvero chi ha giocato nel match di ieri. Questo può sembrare un primo segnale del reintegro del laterale, anche se la Roma ha fatto sapere che non ci sono ripensamenti sulla decisione di mettere fuori rosa il giocatore.

Nel frattempo, però, lo stesso Ivan Juric gradirebbe molto il reinserimento di Nicola Zalewski. Il tecnico croato, anche dopo la vittoria di ieri contro l’Udinese, ha ribadito di quanto fosse corta la sua rosa nel ruolo del nazionale polacco.