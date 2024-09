Biancocelesti nei guai: ufficiale la sconfitta a tavolino dopo il ricorso e il contro ricorso. Incamerati i tre punti dopo le prime giornate del campionato

Settembre si sa, è il mese delle ripartenze. E anche i campionati minori, quelli dilettantistici, hanno ripreso vita e forma. Sappiamo benissimo che, con tutte le partite che ci sono, è difficile stare dietro alle notizie che vengono fuori. Ma alcune non possono passare inosservate, soprattutto quelle che riguardano delle sconfitte a tavolino.

E in questo caso c’è di mezzo una società del Lazio. Che ha sbagliato a fare la formazione. E l’altra squadra – che ha sicuramente un segretario che sta attento a tutto, altrimenti non si spiega – ha fatto ricorso, vincendolo. Insomma, una sconfitta a tavolino ufficiale, così come deciso dal giudice sportivo, che riguarda il campionato di Eccellenza laziale. La società Atletico Pontinia ha incamerato i tre punti contro Roccasecca T. San Tommaso.

Ufficiale la sconfitta a tavolino: ecco il motivo

Il motivo è presto spiegato: un calciatore di quest’ultima formazione, ovviamente, era stato squalificato nel corso della passata stagione. Ma c’è un motivo per il quale lo stesso era stato mandato in campo: il giovane in questione era stato squalificato per una gara diversa dal campionato, quindi in Coppa, ma essendo uscito dalla possibilità di disputare il campionato juniores, per sopraggiunti limiti di età, allora quel turno di stop lo avrebbe dovuto scontare nel campionato di Eccellenza che appunto in questo momento sta giocando.

Per questo motivo il contro ricorso è stato rispedito al mittente, con il giovane calciatore in questione che si è vinto comminare un’ulteriore giornata di squalifica che ovviamente dovrà scontare nel corso di questo campionato d’Eccellenza. Insomma, si parte col botto.