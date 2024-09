Juric, rinuncia UFFICIALE: Roma costretta a cambiare

Roma-Athletic, Juric senza veli durante la conferenza stampa in vista della gara di domani. Doppio annuncio ufficiale del tecnico giallorosso

La seconda conferenza stampa di Juric è filata via liscia, come la prima. Il tecnico parla poco, risponde alle domande dei cronisti e non si lascia andare ad altre considerazioni. Ma qualche annuncio, sulla situazione della squadra, soprattutto sotto l’aspetto fisico, l’ha dato.

Il primo riguarda Pellegrini: non ci sarà domani contro l’Athletic Bilbao. E Juric spera di riaverlo contro il Venezia. Anche se, la sensazione, ascoltando le sue parole, è che difficilmente il capitano tornerà tra i disponibili per la sfida di domenica pomeriggio all’Olimpico. “Già contro l’Udinese non stava bene e ha voluto esserci per forza” ha detto il croato. Quindi, da questo momento in poi, verranno presi in considerazione gli uomini che stanno al meglio della forma fisica. Giusto così.

Roma-Athletic, le parole di Juric su Hummels

C’era della curiosità, anche, per capire quali fossero le condizioni dell’ultimo arrivato, Mats Hummels. L’ex Borussia Dortmund non ha ancora debuttato con la nuova maglia ma il suo impiego non sembra essere così lontano. Certo, domani in campo non si dovrebbe vedere nonostante il tecnico lo abbia inserito nella lista dei convocati.

“Sia con lui che con Hermoso abbiamo fatto delle sedute importanti” ha detto Juric, che quindi ha sottolineato che i due, come comunque si sapeva e si sospettava, erano in ritardo di condizione. Si spera di vederlo presto in campo, si spera soprattutto che possano dare una mano ad una squadra che ha bisogno di esperienza, e che ha bisogno di avere dei giocatori pronti e in forma per affrontare nel migliore dei modi una stagione che si preannuncia lunghissima e ricca di impegni. Una Roma che al momento non si pone obiettivi, che vive alla giornata pensando impegno dopo impegno.