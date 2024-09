Vicario torna in Serie A: pronto lo scambio con la big

Guglielmo Vicario sta impressionando tutti al Tottenham ma il suo ritorno in Serie A sembra essere vicino: è pronto uno scambio con la big

Il portiere della Nazionale è diventato uno dei punti di forza degli Spurs, ma l’idea di tornare ad essere profeta in patria non può che stuzzicarlo, soprattutto se sulle sue tracce c’è uno dei club storicamente più importante d’Italia.

L’Inter è ormai rinomata per il suo modo di condurre il mercato, con Beppe Marotta che è riuscito a portare nomi importanti a Milano, mantenendo i conti in ordine. Parametri zero, di un certo spessore, come Zielinski e Taremi quest’anno o Thuram nell’estate 2023. Gente pronta che può alzare il livello del gruppo e mantenere il gap di vantaggio nei confronti delle inseguitrici. In realtà con i soldi ricavati da alcune cessioni (soprattutto gli ingaggi risparmiati) sono stati investiti per nomi di prospettiva, come il portiere Martinez, proveniente dal Genoa.

Lo spagnolo sta ricoprendo il ruolo di secondo, alle spalle di Sommer, ancora protagonista anche nel derby contro il Milan. Nonostante l’età calcisticamente avanzata (35 anni), lo svizzero è ancora in grado di esprimersi ai massimi livelli. Di certo, però, la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata per la sua sostituzione e sta già sondando diverse piste. Con ogni probabilità il grande colpo del prossimo anno sarà proprio quello dell’estremo difensore, investendo anche una cifra importante. Per abbassare il costo del cartellino si può pensare ad uno scambio.

L’Inter pensa a Vicario per il dopo Sommer: pronto uno scambio con Pavard

Per arrivare al colpo decisivo in porta Beppe Marotta sta sondando il mercato inglese. Il nome giusto sarebbe Guglielmo Vicario, attuale vice di Donnarumma in Nazionale e considerato tra i migliori interpreti in Premier League. Con la maglia del Tottenham è stato autore di partite di altissimo livello nella scorsa stagione e anche nell’inizio di questa si sta confermando al top. A 27 anni è ancora in ascesa e può crescere in diversi aspetti, pur rappresentando già un’eccellenza.

Il suo valore secondo transfermarkt ha raggiunto i 35 milioni di euro e di certo gli Spurs non sono disposti ad accettare nemmeno un centesimo in meno. Per arrivare ad una quadratura del cerchio, secondo quanto riferito dal portale ‘Fichajes.net’, potrebbe essere inserito il cartellino di Benjamin Pavard, un profilo che piace parecchio al Tottenham e con tutte le “skills” per fare bene in Premier League. Vicario andrebbe a prendere il posto di Sommer nella prossima stagione coprendo una necessità della rosa di Simone Inzaghi. Soluzione, vista l’età, a lunga scadenza.