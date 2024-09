Formazioni UFFICIALI Roma-Athletic: la decisione su Dybala e Soulé

Formazioni ufficiali Roma-Athletic Bilbao, ecco le scelte di Ivan Juric in vista del debutto di questa sera contro gli spagnoli. La decisione su Dybala

Debutto in Europa per Ivan Juric. Debutto in Europa per la Roma. Tra poco i giallorossi scendono in campo all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao nella prima gara di Europa League della stagione. Un impegno difficile contro una squadra organizzata, che ha in rosa un certo Nico Williams. Un giocatore determinante.

La formula, la sappiamo, è quella nuova che ha voluto la Uefa: otto partite, quattro in casa e quattro fuori, con le prime otto alla fine del girone unico che accedono direttamente agli ottavi di finale. Poi altre sedici si giocheranno gli spareggi per andare avanti e infine, tutte le altre, usciranno in maniera definitiva dalla competizione. La Roma non parte con tutti i favori del pronostico, ma visto il cammino europeo delle ultime stagioni i giallorossi ci devono provare.

Formazioni ufficiali Roma-Athletic Bilbao, la decisione su Dybala

Intanto, pochi istanti fa, sono state rese ufficiali le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto. Come anticipato già dal tecnico in conferenza stampa, un mini turnover c’è.

Dybala c’è, dal primo minuto. Mentre in mezzo al campo non c’è Pisilli ma Cristante. Dietro debutto dal primo minuto, contro una squadra che conosce bene, per Hermoso, che ieri come ricordiamo ha parlato in conferenza stampa. Alle spalle di Dovbyk, quindi, insieme alla Joya c’è Baldanzi, che contro l’Udinese ha trovato il suo primo gol in giallorosso.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Angelino: Dybala, Baldanzi; Dovbyk.