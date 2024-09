Voti Roma-Athletic 1-1, beffa finale e tante bocciature

Voti Roma-Athletic Bilbao, si è da poco conclusa la prima sfida di Europa League dei giallorossi di Juric.

Partita non semplice, come preventivabile, quella che ha visto questa sera impegnata la nuova Roma di Ivan Juric nella gara di esordio in un’Europa League dal sapore di novità e dall’impostazione iniziale di mini campionato. Dopo una prima parte contraddistinta da maggiori difficoltà e timori, i giallorossi erano riusciti a salire in cattedra, soprattutto grazie alla prestazione di elementi come Angelino e Dovbyk, bravo non solo nell’occasione del goal ma anche nell’aiutare i compagni con appoggi e gestione del pallone, al netto di una necessità di miglioramento in questo aspetto ancora evidente.

Da segnalare anche la buona prestazione di Manu Koné, la cui ammonizione ne ha talvolta limitato la gestione di falli e situazioni, senza, però, macchiare una gara che resta a livello personale positiva e convincente. Diverse, comunque, le difficoltà contraddistinguenti la seconda parte di gara, che ha visto i baschi di Valverde pareggiare su situazione di calcio piazzato con Paredes, omonimo del centrocampista argentino giallorosso. Questi i voti.

Svilar 6; Mancini 5.5, Ndicka 7, Hermoso 5; Celik 5.5 (Abdulhamid 5 ), Kone 6.5, Cristante 5.5, Angelino 6.5: Dybala 6.5 (Soulé 5.5), Baldanzi 6.5 (Pisilli 6) ; Dovbyk 7 (Shomurodov 6)