Carnevali nuovo Ceo della Roma: come stanno le cose

Giovanni Carnevali è il nome nuovo per il ruolo di amministratore delegato della Roma: il dirigente del Sassuolo è stato accostato ai giallorossi

I Friedkin devono decidere a chi affidare il progetto sportivo ed economico della società e stanno vagliando diversi profili. L’avvocato Vitali continuerà ad occuparsi anche della vicenda stadio ma non dovrebbe essere il nuovo Ceo.

La Roma sta affrontando un autentico terremoto a livello societario. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi è arrivato il momento dei saluti anche per Lina Souloukou. L’ex CEO giallorosso si è dimessa pochi giorni dopo, per il clima ostile crescente nei suoi confronti. La sua assenza a Trigoria non è di poco conto, visto che fino ad ora aveva gestito completamente tutto. Un totem su cui i Friedkin avevano contato e che paga la mancanza di risultati e soprattutto il trattamento poco adeguato di una bandiera come DDR. La spada di Damocle è caduta sulla dirigente greca e ora è già tempo di pensare ad un sostituto. L’avvocato Lorenzo Vitali si occuperà assieme alla responsabile delle relazioni istituzionali Lucia Bernabè del progetto stadio, ma non dovrebbe essere il nuovo amministratore delegato.

La società giallorossa sta cercando un paio di profili, uno più per la parte amministrativa e uno più legato all’aspetto sportivo. Proprio per quest’ultimo ci sarebbero delle novità molto interessanti. Diversi nomi sono stati proposti e altrettanti sono stati cercati. L’unica cosa certa è che i Friedkin vogliono fare la scelta in prima persona, senza grosse interferenze.

Giovanni Carnevali proposto come nuovo amministratore delegato: i Friedkin hanno altri programmi

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei profili attenzionati è quello di Giovanni Carnevali, CEO del Sassuolo e uomo molto vicino a Beppe Marotta. Il dirigente neroverde ha avuto negli ultimi anni un rapporto molto stretto con la Roma, visto che Tiago Pinto operava diverse compravendite proprio con gli emiliani, risolvendo anche bei problemi di bilancio.

Qualcuno vicino ai Friedkin ha proposto il suo nome come nuovo amministratore delegato, per avere quel peso specifico anche all’interno del calcio italiano, finora sempre mancato. La politica in Lega è un aspetto che la Roma ha tralasciato da fin troppo tempo e che andrebbe ripreso al più presto. Per il momento, però, questo tipo di nomi sono solo delle suggestioni che stanno provando a “consigliare” ai Friedkin, ancora restii a trovare fiducia in profili italiani. Vedremo se presto oltre a Ghisolfi e Lombardo qualcun altro si aggiungerà alla lista dei dirigenti giallorossi. i proprietari texani restano convinti che sia meglio un nome dal respiro internazionale, ma la situazione può cambiare da un momento all’altro.