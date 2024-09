Formazione irregolare a Milano, sanzione UFFICIALE FIGC

Un’irregolarità scioccante non ha lasciato alcuna scelta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, costretta a sanzionare i colpevoli

Il calcio italiano non è certamente nuovo a irregolarità e disordini di varia natura, anche per quanto concerne leghe e livelli di professionismo che poco si presterebbero a tali distrazioni o scelte poco raccomandabili. Si sprecano episodi di goffi errori commessi in grado di mettere in discussioni intere partite o, in casi estremi, intere stagioni.

In tal senso, trovandoci su un giornale di argomento prettamente capitolino, appare difficile non ricordare quanto avvenuto ad inizio 2021 con Paulo Fonseca in panchina, il quale non si rese conto di aver effettuato un cambio in più dei cinque concessi, causando la sconfitta a tavolino contro lo Spezia nella sfida valida per la Coppa Italia. Di recente è tuttavia avvenuto un episodio ancor più singolare, stavolta riguardante una società del nord Italia.

Calciatore non tesserato in amichevole: il Club Milano sanzionato dalla FIGC

Sembra incredibile, ma nel corso del match amichevole tra Settimo Milanese e Club Milano – categoria esordienti – gli ospiti avrebbero schierato in campo un calciatore tesserato per un altra società (A.S.D. Motta Visconti).

Nel corso delle ultime ore è stata confermata la sanzione di 150 euro attraverso un comunicato ufficiale della FIGC.