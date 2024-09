Cessione della Roma, Alessio Manieri: “Addio dei Friedkin in atto”

Cessione della Roma: diventano sempre più importanti, nonostante le smentite da Trigoria, le voci di un passaggio agli arabi. Manieri in esclusiva: “Cessione in atto”

Ogni lunedì e ogni giovedì, sul canale Twitch di Asromalive.it, ci si confronta su quello che è il momento della Roma. Tra pensieri e notizie di cessione e la situazione di Juric. Da poco si è conclusa la prima della settimana e Alessio Manieri ha rimarcato ancora dei fatti e ha riportato delle ulteriori news sugli arabi.

“Devono cedere a chi ha competenza. Adesso Trigoria è composta da Ghisolfi e Juric. Non so quanti dipendenti sono stati tagliati, non c’è più nessuno. E i presidenti dove stanno? Ma venitevi a prendere anche i fischi allo stadio. Spero che la Roma la vendano il prima possibile, e che arrivi un gruppo magari molto importante”. E poi: “Arrivano ulteriori notizie, e sabato abbiamo intervistato un giornalista importante: arrivano notizie a noi di un gruppo arabo con a capo Pif. La società smentisce, anche se tanti all’interno di Trigoria dicono che non sanno nulla. Ma dall’altra parte abbiamo news importanti”.

Cessione della Roma, le parole di Manieri

“Il dubbio che mi viene è che gli arabi hanno possibilità di fare delle grandi sponsorizzazioni e mettere ancora più soldi dei Friedkin grazie ai loro indotti. Quando metti una marea di soldi la squadra forte esce comunque”. “Se non vedo dirigenti di alto livello penso che vogliano passare di mano”. “In una situazione del genere dove non c’è nessuno a Trigoria, mi fa pensare che ci sia una cessione in atto” ha detto anche Manieri, mandando questi segnali. Quindi qualcosa c’è.

Da Trigoria, come detto, arrivano delle smentite. Però secondo Manieri questi segnali sono importanti e da interpretare quindi verso una sola direzione: vale a dire quella di un possibile addio dei Friedkin.