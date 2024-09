Friedkin all’incasso: cessione da 40 milioni in Serie A

Friedkin all’incasso. L’infinita stagione ‘mercantile’ della Roma sembra non avere mai fine. Senza soluzione di continuità si passa da una sessione estiva all’altra.

In questo movimentato inizio di stagione della Roma, che è già costato il posto a Daniele De Rossi, il mercato della società giallorossa è sotto i riflettori. Siamo soltanto all’inizio di stagione eppure già qualche scelta estiva della Roma è sotto accusa.

Una campagna acquisti dettata da Daniele De Rossi allontanato poi dopo soltanto quattro giornate. Ora le scelte del tecnico di Ostia, non tutte le operazioni di mercato della Roma sono state, in verità, ‘completamente’ avallate dall’ex Capitan Futuro, sono passate tra le mani di Ivan Juric. Il tecnico croato dovrà, necessariamente, fare di necessità virtù ed adattarli ad un pensiero di calcio differente dal precedente. Anche in questa fase di profonda transizione in casa Roma sembra non si possa far altro che parlare del mercato che verrà.

Friedkin all’incasso: Beppe Marotta porta 40 milioni

In queste ultime due settimane di avvenimenti a Trigoria ne sono accaduti. Il cambio di guida tecnica ha anticipato di pochi giorni il nuovo, grande acquisto della famiglia Friedkin: l’Everton.

I proprietari della Roma sbarcano dunque Premier League. Notizia che ha reso felici i tifosi dell’Everton, lasciato interdetti quelli della Roma e fatto balenare un’idea meravigliosa nella mente del lungimirante, e straordinariamente competente, presidente dell’Inter, Beppe Marotta. Ora che la proprietà del club inglese è nella mani dei Friedkin sarà più facile puntare, ed acquisire, un talento che milita proprio all’Everton. Almeno a quanto risulta interlive.it che punta la sua attenzione su Jarrad Branthwaite classe 2002, giovane difensore inglese in possesso di un fisico importante grazie ai suoi 195 centimetri di altezza. I sempre più probabili addii di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi inducono la società nerazzurra a guardarsi attorno. Anche oltre Manica. Lì dove hanno appena attraccato i Friedkin. Jarrad Branthwaite ha, però, già una valutazione importante: 40 milioni euro.

E se Marotta spera in uno sconto ora che c’è la nuova proprietà americana, la medesima della Roma, rischia seriamente di ‘bucare’ il colpo.