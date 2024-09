Roma, panchinaro per fare posto a Pisilli: Juric avvisato

Emergono direttamente sul profilo ufficiale della Roma degli indizi di rilievo in merito ad una possibile metamorfosi delle gerarchie giallorosse

La faticosa vittoria con il frizzante Venezia di Eusebio Di Francesco sta subendo un duplice trattamento da parte del popolo giallorosso: da una parte vi sono coloro che hanno individuato nella rimonta obbligata e nelle difficoltà riscontrate dai giallorossi un vero e proprio campanello d’allarme, che confermerebbe le perplessità nei confronti di Ivan Juric; dall’altra chi, probabilmente influenzato dai tre punti, crede che le complicazioni sopraggiunte nel corso del match siano state più merito del Venezia che demerito della Roma.

Su un punto però pare che tra i vicoli della città eterna non vi sia spazio per polemiche o indecisione: Nicolò Pisilli. Il giovane centrocampista prodotto del vivaio giallorosso è attualmente al centro del palco capitolino, per via di una serie di prestazioni semplicemente folgoranti.

Il tutto è infatti accaduto nel giro di qualche settimana, durante cui il classe 2004 ha manifestato doti difficili da ignorare: una sorprendente qualità palla al piede trova una rara convivenza con l’intensità fisica e la grinta di un calciatore che, non a caso, è stato da subito inserito da Juric nel giro dei grandi, subito dopo essere stato schierato titolare dallo stesso Daniele De Rossi.

Pisilli diventa l’idolo di Roma: i tifosi lo vogliono al posto di Pellegrini

Nelle scorse ore è stato pubblicato sul profilo Instagram dell’AS Roma una compilation dei tre colpi di testa tentati dal numero 61 durante l’ultimo match di campionato vinto dai giallorossi e, come di consueto, nella sezione commenti il popolo romanista ha composto un variopinto mosaico di opinioni sul giovane talento giallorosso e, dunque, su coloro i quali gli precluderebbero la maglia da titolare.

Difatti, oltre agli innumerevoli commenti di apprezzamento nei confronti di Pisilli, sono diversi e piuttosto carichi di livore i confronti con capitan Lorenzo Pellegrini, oramai da settimane al centro di un vortice di critiche.

Oltre a tutto ciò che ha spinto i tifosi a contestare il numero 7 a causa di alcune questioni extra-campo, in molti non hanno potuto fare a meno di evidenziare le differenze con Pisilli sul piano prettamente calcistico, in particolare per quanto riguarda l’approccio mentale al match.

La grande voglia che Pisilli manifesta ad ogni falcata con indosso la maglia giallorossa, per alcuni, gli varrebbe il posto da titolare, anche a costo di lasciare il detentore della fascia in panchina. Anche per quanto concerne la fascia da capitano, inoltre, pare che alcuni tifosi preferirebbero di gran lunga estrarla dal braccio di Pellegrini per inserirla proprio in quella del giovanissimo centrocampista giallorosso, il quale, per alcuni, risulterebbe più incline a quella grinta necessaria a indossarla con credibilità.