Sedotto dalla Roma, sta facendo impazzire Conte: doppio intreccio in corsia

Nel vivo di una stagione entrata definitivamente nel vivo, la Roma continua ad essere al centro delle voci di calciomercato. Direttamente o indirettamente: effetto domino con le big

Archiviato il risultato della gara contro il Venezia che ha portato in dote diverse indicazioni per Juric, la Roma sarà chiamata a preparare la seconda sfida di Europa League contro l’Elfsborg. Sebbene la priorità dei giallorossi sia rivolta inevitabilmente al campo, spifferi ed indiscrezioni sugli affari ancora in essere non stanno passando sotto silenzio.

Le gare ufficiali di questo primo scorcio di stagione, infatti, hanno evidenziato punti di forza e di debolezza di una squadra che comunque si è subito calata nella veste tattica che Juric sta provando a ritagliarle su misura. Sotto questo punto di vista, impossibile non prendere in considerazione ciò che sta riguardando la corsia mancina. Letteralmente rivitalizzato dalla cura Juric, ad esempio, Stephan El Shaarawy sta continuando a lanciare messaggi interessanti, sempre più a suo agio nei nuovi meccanismi della squadra. Un discorso analogo, del resto, si può fare anche per Angelino, che a suon di assist sta letteralmente riscattando un inizio di stagione piuttosto in sordina. Il tutto in attesa di Dahl, al quale fino a questo momento non è stata concessa neanche un’occasione. Proprio il discorso riguardante l’esterno svedese, del resto, potrebbe calamitare non pochi interrogativi in casa Roma.

Calciomercato Roma, Milan e non solo: anche il Napoli su Dorgu, ma occhio alla Premier

Sebbene non sia stata ancora presa in considerazione dall’area mercato della Roma, un’eventuale soluzione in prestito per Dahl non sarebbe affatto da escludere. A maggior ragione se l’ex Djurgarden non dovesse riuscire a ritagliarsi un minutaggio consistente nel corso delle prossime uscite ufficiali. A quel punto, Ghisolfi sarebbe nuovamente chiamato a puntellare la ‘batteria’ di esterni mancini, anche perché il contratto di El Shaarawy, in scadenza nel giugno 2025, non è stato ancora rinnovato.

Ed è a quest’altezza che potrebbe ritornare in auge un calciatore che – accostato in tempi e in modi diversi alla Roma – sta calamitando le attenzioni di non pochi addetti ai lavori. Ci stiamo riferendo a Patrick Dorgu, esterno mancino tuttofare del Lecce, che si sta mettendo in evidenza anche in questo inizio di stagione con i salentini. Sondato in tempi non sospetti dalla Roma, che però non ha mai affondato il colpo, preferendo virare su altri obiettivi, il danese classe ‘2004 piace e non poco al Milan.

Tuttavia, anche diversi club di Premier League si sarebbero messi sulle sue tracce, pronti a far saltare il banco da un momento all’altro. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, occhio anche al Napoli. Sempre a caccia di esterni polivalenti in grado di esaltare le caratteristiche del suo calcio verticale, secondo quanto riferito da TMW, Conte avrebbe chiesto a Manna di sondare la situazione relativa a Dorgu per capire i margini di manovra. Per gli Azzurri, però, così come per gli altri club italiani, non sarà affatto facile arrivare a mettere le mani su Dorgu. Ricordiamo, infatti, che nel corso della passata sessione di calciomercato, il Lecce ha rispedito al mittente offerte da circa 20-25 milioni di euro. Cifra che, alla luce degli ottimi spunti messi in mostra da Dorgu anche in questo inizio di stagione, non basterà.