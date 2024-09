Zalewski tra i convocati: UFFICIALE

Nicola Zalewski è stato convocato, come riporta il comunicato ufficiale appena diffuso: una bella notizia per l’esterno polacco della Roma

La sua posizione a livello contrattuale è ancora da definire e in questo momento Juric avrebbe un gran bisogno di lui, per la mancanza di esterni presenti in rosa. La sua duttilità può tornare utile sia a destra che a sinistra.

La Roma ha difficoltà a mettere insieme i pezzi sugli esterni. La rosa giallorossa era deficitaria in questo settore anche con la difesa a 4 voluta da De Rossi e fa ancora più fatica con lo schieramento a 3. L’infortunio di Saelemaekers non ha fatto altro che aggravare ancor di più la situazione, togliendo all’allenatore un’altra possibile scelta.

La situazione di Zalewski, per questo, ha assunto ancor più valore. Il laterale polacco è stato escluso dalla rosa dopo aver rifiutato il trasferimento al Galatasaray. Questo tipo di scelta ha indispettito soprattutto l’ex CEO Lina Souloukou, che in attesa di chiarezza sul rinnovo lo ha messo ai margini del progetto. Ora in suo assenza, qualcosa potrebbe anche essere ricucita e vedere il ragazzo tra i convocati nelle prossime sfide di campionato o Europa League (è regolarmente presente in lista) non è così impensabile.

Zalewski convocato dalla Polonia: sarà in campo per le sfide di Nations League

Intanto sul fronte Zalewski c’è da segnalare una bella notizia che lo riguarda da vicino, anche se non la Roma direttamente. Per le sfide del 12 ottobre contro il Portogallo e il 15 contro la Croazia, il classe 2002 è stato convocato dalla Polonia. Il ct Probierz lo ha nuovamente inserito nella lista dei giocatori che difenderanno i colori della propria nazione nelle gare di Nations League. La seconda sosta per i match internazionali vedrà anche l’Italia impegnata Belgio e Israele.

Il campionato di Serie A verrà interrotto dopo la settima giornata, domenica 6 ottobre e riprenderà nel week end del 19-20 ottobre. Per la Roma dopo la trasferta di Monza andrà in scena la delicatissima partita contro l’Inter, allo Stadio Olimpico (domenica 20 ottobre ore 20.45).

Chissà se per quella sfida sarà possibile ritrovare Zalewski anche nella lista dei convocati di Ivan Juric.