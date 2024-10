Primo assegno per i Friedkin: 480 milioni di euro

Primo assegno per i Friedkin: dall’Inghilterra sono sicuri. Arrivano subito 480milioni di euro da immettere nelle casse del club. Ecco le prime mosse

Un investimento importante. Un investimento di quelli che, alcuni tifosi della Roma, hanno interpretato come un possibile ridimensionamento dell’interesse dei Friedkin nella squadra della Capitale.

Sì, gli americani come sappiamo hanno preso l’Everton, mentre si parla con una certa insistenza anche di quella che potrebbe essere una cessione dei giallorossi a qualche fondo arabo: anche nelle dirette di Asromalive.it, sul nostro canale Twitch, vi abbiamo dato delle notizie nel merito. Ma qui parliamo di un’altra cosa: dall’Inghilterra, e precisamente FootballInsider, si parla di quanti soldi i Friedkin potrebbero mettere dentro il club inglese sin dal primo giorno ufficiale del loro insediamento.

Primo assegno per i Friedkin: subito 480milioni di euro

Intervistato dal sito citato prima, della questione ha parlato l’esperto di finanza Stefan Borson. “La a realtà è che Friedkin dovrà mettere dei soldi per rifinanziare alcuni degli istituti di credito esistenti, quindi è probabile che 200 milioni di sterline usciranno il primo giorno. Friedkin metterà 200 milioni di sterline nel club, il club poi rimborserà i diritti e i finanziamenti ai media per 200 milioni di sterline.

“Friedkin è quindi in attesa non solo dei 200 milioni di sterline che ha già ricevuto, ma anche di altri 200 milioni di sterline che ha appena investito per pagare uno dei finanziatori”. Insomma in poche parole si parla di un investimento iniziale sulla società di 480milioni di euro. Tantissimo soldi per cercare di risanare i conti di una società che sotto il profilo economico è in crisi e che ha bisogno di un nuovo investitore.