Svolta storica per la Roma: l’Adidas cambia idea e fa salire il livello del club giallorosso. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi

Cambia tutto. Un passaggio importante che dimostra come la Roma possa essere, e rimanere, tra le big d’Europa. Sì, perché anche questo è un segnale fondamentale, non solo per il club ma anche per i tifosi, che significa davvero tanto.

L’indiscrezione, come al solito quando si parla di maglie e di kit, la lancia footyheadlines.com e riguarda quello che potrebbe essere l’abbigliamento giallorosso per la prossima stagione. Il marchio Adidas è con la Roma ormai da due stagioni, ma nella “lista” delle squadre che i tedeschi sponsorizzano, il club giallorosso è inserito in quella “B Premium”. Una differenza che c’è, soprattutto, con quelle che Adidas inserisce invece nella A+Elite e nella A Elite. E andiamo a vedere quali sono.

Svolta storica per la Roma: l’Adidas fa scattare il livello

Nella tipologia più importante ci sono Real Madrid, Manchester United, Arsenal e Bayern Monaco, che hanno magliette anche con le maniche lunghe e maglie speciali e su misura per le squadre femminili. Chi invece è nella A Elite non ha invece queste due cose. La Roma quest’anno ha kit su misura ma nessun kit autentico. Ma dalla prossima stagione potrebbe cambiare tutto.

Secondo il sito citato prima, infatti, i giallorossi insieme al Newcastle potrebbe essere promosse. Infatti sono le due squadre che hanno il maggior numero di possibilità di diventare delle squadre Elite dell’Adidas. Insomma, un upgrade di spessore che regalerebbe senza discussioni delle maglie autentiche, magari più belle, con la possibilità anche di alzare il livello di marketing, già importante, che vede coinvolti i tifosi della Roma. Insomma, c’è solo da beneficiare di tutto questo. Vedremo quindi se queste indiscrezioni poi verranno confermate dai fatti.