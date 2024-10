Roma, dal rinnovo di Dybala, a De Rossi, alla scelta di Juric: Ghisolfi dice tutto

Roma, dal rinnovo di Dybala, a De Rossi, passando per la Ceo e alla scelta di Juric. Prima intervista di Ghisolfi, che svela tutto quello che c’è da sapere

Una lunga intervista concessa a una decina di giornalisti. Un lungo colloquio per svelare tutto. La prima uscita pubblica di Ghisolfi. Che ha toccato tanti temi. E andiamo a vedere insieme, riprendendo quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport.

Una domanda non poteva che essere fatta su De Rossi: “Daniele è una leggenda del club e lo resterà sempre. Avevamo un rapporto onesto. Ero toccato dalla situazione ma non voglio alimentare un dibattito inutile, la scelta è stata presa”. Ghisolfi parla anche del rapporto con Lina Souloukou: “La Ceo aveva messo in piedi un’organizzazione abbastanza chiara, il mio obiettivo è stato quello di adattarmi per trovare un equilibrio. Ci sarà un nuovo Ceo che arriverà e il nostro obiettivo è quello di creare una coesione”.

Roma: “Nessuna discussione per il rinnovo di Dybala”

Si passa al mercato: “Già alla fine del mercato – ha detto ancora – De Rossi stava cambiando idea sul sistema tattico da schierare e decidendo di giocare a tre dietro per le qualità dei giocatori. Continueremo sul mercato in questa direzione”. Scottante anche il tema Dybala: “C’era l’interesse dell’Al-Qadsiah. Paulo ha fatto una scelta di cuore ed è positivo per tutti”. E su precisa domanda se fosse stata la Roma a cercare un’offerta Ghisolfi ha confermato che sono stati gli arabi a presentarsi: “Situazione normale come tutti i mercati”.

Si è anche chiacchierato sulla questione rinnovo automatico: “Il mister non ha nessuna indicazione da parte della società – scatterebbe nel momento di un certo numero di presenze di almeno 45′ – e non c’è nessuna discussione in corso per il rinnovo. L’unica cosa che vogliamo è che Dybala scenda in campo per dare il massimo”.

Ghisolfi svela di non sapere se la proprietà vuole un’altra figura dirigenziale e poi parla della scelta di Juric: “Abbiamo cercato la continuità nel lavoro che stiamo facendo. Juric conosce la Serie A ed era pronto ad accettare un contratto di breve durata. Si è dimostrato entusiasta e volenteroso di venire alla Roma senza discutere né sulla durata e né sulla parte economica del contratto”. E poi la chiusura: “I Friedkin sono chiari, vogliono il meglio per il club. Io sono testimone di questo”.