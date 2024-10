Ghisolfi, annuncio UFFICIALE: il rinforzo è più vicino

Ghisolfi, annuncio UFFICIALE. Pochi minuti prima della seconda sfida della Roma in Europa League, ha parlato il direttore sportivo giallorosso.

La Roma è già in campo in casa degli svedesi dell’Elfsborg per la sua seconda partita di Europa League, stagione 2024-2025. Una gara da vincere dopo il pareggio interno maturato contro l’Athletic Bilbao. Il tecnico giallorosso, Ivan Juric, insegue la sua prima vittoria europea.

Prima dell’inizio della gara il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, si è concesso ai microfoni dei giornalisti rilasciando alcune dichiarazioni. Il momento della Roma è ovviamente delicato dato che si stanno muovendo i primi passi dopo la decisione di cambiare guida tecnica, con l’esonero di Daniele De Rossi e scegliendo, come suo sostituto, l’ex tecnico del Torino, Ivan Juric. L’analisi del Ds è partita dalle prime gare gare con Juric in panchina, “In queste tre partite ci sono state cose molto interessanti, ovviamente c’è ancora da migliorare. I giocatori si sono adattati bene, c’è una certa continuità tra De Rossi e Juric. Penso che col tempo faremo sempre meglio“.

Ghisolfi, annuncio UFFICIALE. Un rinforzo è vicino

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, non ha rilasciato soltanto le ‘solite’ dichiarazioni che cadono sempre nel dimenticatoio. Nel suo caso ha anche annunciato ‘qualcuno’.

Il Ds è fiducioso nel prosieguo della stagione: “Sono certo che i giocatori risponderanno benissimo a Juric e sapranno interpretare il suo gioco, anche se è parecchio impegnativo“. E per Juric potrebbe arrivare presto un rinforzo particolarmente gradito. Nicola Zalewski si sta riavvicinando alla Roma. Queste le parole di Ghisolfi sull’esterno: “Zalewski? Tutti apprezzano Nico all’interno della società, speriamo che le cose si risolvano cosicché possa tornare a dare il suo aiuto alla squadra“. Dopo il lungo tira e molla estivo, cessione o permanenza, Juric potrebbe avvalersi del 22enne polacco. Il dialogo tra le parti è ripreso. Se sono fiori…