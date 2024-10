Incubo crociato in Europa, esce dal campo in lacrime

Grave infortunio al ginocchio e cambio immediato, nuova sciagura europea: esce dal campo in lacrime. Ecco cosa è successo.

Settimana densa di impegni quella che ci appresta a condurci verso la parentesi finale di questo spezzone stagionale, prima di quella che sarà la seconda sosta stagionale per gli impegni della Nazionale. La Roma, dal proprio canto, si è distinta per un insieme di eventi e situazioni di non poco conto, legate al terreno di gioco e alle ben note dinamiche societarie e presidenziali.

L’esonero di De Rossi e l’approdo di Juric in panchina ha avuto il sapore di una scelta inattesa ma finalizzata a cambiare una tendenza in campionato fino a metà settembre non proprio felicissima. Nel frattempo, non solo tra le fila giallorosse, sono iniziati anche gli impegni europei, per alcune squadre italiane a dir poco sfortunati, soprattutto per questioni di infortuni e stop gravi. Lo avevamo visto già mercoledì sera in occasione della partita clamorosa della Juventus, riuscita a imporsi sul Lipsia in una partita ricchissima di emozioni ed eventi, ma che ha visto Thiago Motta perdere per tutta la stagione Gleison Bremer, a causa di una lesione al legamento crociato.

Circa ventiquattro ore dopo, proprio mentre la Roma giocava contro l’Elfsborg, anche in casa Fiorentina si sono registrate notizie infelici, legate questa volta a Rolando Mandragora. Il centrocampista di Palladino, infatti, è uscito durante il primo tempo della gara di Conference League contro il New Saints. Nel calciare, l’ex Udinese ha accusato un problema che parrebbe poter interessare il ginocchio e circa la quale si attendono aggiornamenti. Le lacrime del giocatore e la sostituzione immediata, ovviamente, non lasciano spazio a buone sensazioni, almeno per ora.