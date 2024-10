Infortunio superato: rientra per Roma-Inter

Recupero ufficiale: dopo la sosta, e precisamente nella gara contro la Roma in programma all’Olimpico, Simone Inzaghi dovrebbe recuperare uno dei suoi uomini

Dopo la sosta, Ivan Juric, spera di recuperare l’unico elemento che al momento non è disponibile dentro la sua squadra. Parliamo di Enzo Le Fée che, come vi abbiamo raccontato questa mattina, dovrebbe rinviare il suo rientro a dopo la sfida contro il Monza in programma domenica pomeriggio.

Si dovrebbe rivedere contro l’Inter, il 20 ottobre, giorno del ritorno dopo la pausa per le nazionali. E anche Inzaghi, stando alle informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe avere a disposizione per la prima volta un giocatore che si era fatto male nel corso dell’estate. Adesso, da un po’ di tempo si legge, si sta allenando con la squadra, ma l’ex tecnico della Lazio ha deciso fino ad oggi di non rischiare. Lo stesso pensiero, a quanto pare, ce lo potrebbe avere anche per il fine settimana ormai alle porte.

Recupero sicuro: Buchanan torna contro la Roma

Luce in fondo al tunnel, scrive il quotidiano rosa, per Buchanan. Il canadese dovrebbe tornare tra i convocati appunto per la sfida contro la Roma in programma all’Olimpico tra poco più di due settimane.

Buchanan si era fatto male a luglio mentre giocava la Coppa America con la sua nazionale. Uno stop durante un allenamento. Si era operato per la frattura della tibia e i tempi di recupero erano stati stimati intorno ai 4 mesi. Tutti rispettato il programma, e adesso c’è il ritorno. Contro la Roma, quindi, potrebbe risentire l’odore del campo. E Inzaghi può sorridere perché ritrova un elemento che gli potrà tornare utile nel corso della stagione. Speriamo anche Juric, con Le Fée, possa dire lo stesso. Anche se la sosta per le nazionali un po’ d’ansia, ai tecnici, visto quello che succede sempre, la mette.