Provvedimento UFFICIALE FIFA: dall’Inter alla Juve, così cambia tutto

Con un comunicato diramato nel tardo pomeriggio, la FIFA ha provveduto a fornire nuovi importanti aggiornamenti in merito ad una clamorosa apertura

Visibilmente cambiate a seguito degli ultimi indirizzi politici, le più importanti competizioni internazionali si apprestano a vivere mesi importanti. Oltre al restyling dell’impianto strutturale di Champions League ed Europa League, una nuova sorpresa attende i club qualificatisi per il prossimo Mondiale per Club. Competizione, quest’ultima, che calamiterà l’attenzione mediatica a partire dalla prossima estate, ma che in realtà potrebbe essere la causa di una rivoluzione per certi aspetti ‘storica’.

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, infatti, la FIFA ha comunicato la possibilità da parte delle varie Federazioni che ‘guidano’ i club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club, di aprire in via eccezionale una finestra di mercato dal primo al dieci giugno 2025. Quindi prima dell’inizio della competizione. La decisione non è comunque vincolante e rimane a completa discrezione di ciascuna associazione. Inoltre, una volta presentata la lista delle varie squadre, dal momento che i contratti di alcuni calciatori scadranno in pieno svolgimento del Mondiale per Club, i club partecipanti potranno provvedere alla sostituzione dei giocatori in questione in una finestra compresa dal 27 giugno al 3 luglio 2025.

Di seguito il commento del presidente FIFA Gianni Infantino, che ha spiegato: “La Coppa del Mondo per club FIFA 2025 darà il via a una nuova era per il calcio per club in tutto il mondo, con le migliori squadre che si contenderanno il titolo di campioni ufficiali del mondo per club FIFA (…) Queste regole garantiranno che siano presenti le migliori condizioni possibili affinché tutti i 32 club partecipanti e i migliori giocatori del mondo possano brillare ai massimi livelli”.