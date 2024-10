Un’icona per la Roma: il conto alla rovescia è già iniziato – FOTO

Un’icona per la Roma: il conto alla rovescia per quello che potrebbe essere un ritorno clamoroso è iniziato. Ecco le foto che potrebbero essere storiche

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un fatto: la Roma, che da due anni a questa parte veste Adidas, dalla prossima stagione potrebbe passare insieme al Newcastle tra le squadre Elite del marchio tedesco. E questo significa avere dei vantaggi interessanti sia per i club, sia per i tifosi.

A riportare questa notiziaci aveva pensato il portale specializzato footyheadlines.com, che in queste ore va oltre. E conferma in esclusiva una notizia bellissima. Per gli amanti del calcio, soprattutto di quello romantico dei primi anni ’90, è davvero qualcosa di unico. “Nel 2024, Adidas rilancerà il suo home kit della Roma degli anni ’90. Footy Headlines può rivelarlo in esclusiva” si legge sul portale. E andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Un’icona per la Roma: ecco la foto della maglia

“La nuova maglia da calcio remake dell’Adidas AS Roma 1993-2024 sarà la stessa del kit originale con un colore principale marrone rossiccio e accenti arancioni”. Con lo sponsor che dovrebbe essere ancora e di nuovo Barilla, visto che si parla di qualcosa di unico e vecchio. In questa stagione, spiega ancora il sito in questione, il Betis ha utilizzato appunto una maglia replica di tantissimi anni fa, qualcosa che i tifosi hanno accolto davvero con entusiasmo.

“A breve sarà disponibile lo speciale kit remake dell’AS Roma 1993-2024” si legge infine sul sito. Che quindi annuncia in anticipo quello che potrebbe succedere. Tutto davvero bellissimo.