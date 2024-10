Accordo con la Roma fino al 2027: Ghisolfi chiude un altro affare

Calciomercato Roma, Ghisolfi ha impresso l’accelerata decisiva alla chiusura di un’operazione ormai sempre più vicina alla fumata bianca. Ecco i dettagli

Al termine di una prova che definire opaca sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la Roma è tornato dal match di Elfsborg senza incamerare neanche un punto. La sconfitta patita in terra danese sotto certi aspetti ha ridimensionato il processo di crescita della compagine di Juric, che ha faticato e non poco a trovare automatismi importanti per riuscire a venire a capo di un match che è diventato immediatamente molto complicato.

Oltre alla questione campo, però, a tenere banco in casa giallorossa è anche la questione mercato. E non potrebbe essere altrimenti. Sebbene l’apertura della sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, infatti, i giallorossi sono al lavoro per perfezionare quei rinnovi da tempo in cantiere. Oltre ad imprimere l’accelerata decisiva ai dossier Svilar e Pisilli, la Roma è in procinto di chiudere anche un altro accordo. Come evidenziato da ‘Relevo’, infatti, i giallorossi hanno trovato l’accordo verbale per il rinnovo di Shomurodov. Condotta in prima persona da Ghisolfi, la trattativa per il prolungamento del contratto dell’attaccante uzbeko fino al 2027 è ormai in dirittura d’arrivo. Ci sarebbe già l’accordo verbale tra le parti al punto che la fumata bianca è ormai sempre più vicina e si appresta ad essere ratificata con i crismi dell’ufficialità. Vicino in estate ad un trasferimento in Mls, Shomurodov è dunque pronto a continuare la sua esperienza nella Capitale.