Dal Milan alla Roma: Juve fuori dai giochi

Emergono novità in merito ad un’accessa sfida di mercato con protagonista un giovane talento, che potrebbe giungere in Serie A già nel corso del mercato invernale

I numerosi restyling compiuti da svariate big italiane, sia in panchina che per quanto concerne l’organico, hanno certamente permesso alla massima lega italiana di beneficiare di un poderoso scossone in termini di equilibri, in grado di movimentare non poco un campionato dove, fino a qualche settimana fa, la sensazione era che la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi non potesse conoscere rivali degni di questo appellativo.

La classifica – sempre considerando che si tratta della sesta giornata e vi sono ancora storture prevedibilmente temporanee, come Torino ed Empoli rispettivamente in quinta e sesta piazza, con Atalanta, Lazio e Roma sotto – racconta di un campionato sensibilmente più movimento dello scorso anno, in particolare per quanto concerne la lotta che le big dovranno affrontare per conquistare lo scudetto.

Tuttavia, come è ovvio che sia, non tutte le scommesse e le previsioni delle dirigenze sono andate a buon fine… basti pensare a quanto avvenuto a Roma o all’ancora precaria permanenza di Paulo Fonseca a Milanello. Parlando proprio di Roma e Milan, ecco un possibile sviluppo di mercato in grado di scuotere ulteriormente la massima lega italiana.

Tiago Santos torna di moda in Serie A: sale il prezzo

Il profilo di Thiago Santos ha indubbiamente invaso i corridoi di Milanello e del centro sportivo Fulvio Bernardini nel corso dell’estate, durante la quale sia Milan che Roma cercavano disperatamente un terzino destro, da una parte per tentare di individuare un degno successore di Davide Calabria (Emerson Royal non si sta rivelando tale), dall’altra per interrompere la fiera della mediocrità a cui la Roma si prestava con il ballottaggio tra Zaki Celik, Rasmus Kristensen e Rick Karsdorp.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il calciatore attualmente in forze al Lille – l’ultima giornata di Champions il portoghese classe 2002 ha dato spettacolo nella sfida con il Real Madrid, durante cui ha messo in mostra delle spiccate qualità tecniche – sarebbe rientrato prepotentemente nei radar del Milan di Ibrahimovic, ma, a causa delle luccicanti prestazioni inanellate nelle scorse settimane, anche la Juventus di Giuntoli avrebbe manifestato interesse. La Vecchia Signora, tuttavia, potrebbe essersi preclusa la possibità di rientrare nella sfida di mercato a causa degli infortuni di Bremer e Milik, che costringeranno i vertici bianconeri a investire diversamente.