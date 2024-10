Ha convinto tutti, si ‘infiamma’ Roma-Milan: prezzo raddoppiato

L’ultima prova ne ha certificato l’importanza a livello internazionale: reazione immediata, cosa cambia per Milan e Roma

Costretti a fare di necessità virtù, i club di Serie A sono già all’opera per capire quali soluzioni caldeggiare per poter rinforzare i rispettivi organici. Come ha messo in evidenza la scorsa finestra di calciomercato, gli intrecci tra le big possono regalare spunti tutt’altro che banali, ridisegnando le carte in tavola. Ne sa qualcosa la Roma, che sta continuando a scandagliare il terreno per non farsi trovare impreparata nel caso in cui si materializzassero le giuste condizioni. Ma per quali ruoli?

Nonostante gli ottimi segnali lanciati da El Shaarawy, le corsie esterne continuano a rappresentare una vera e propria spada di Damocle per lo scacchiere tattico di Ivan Juric. Troppo altalenante e priva di guizzi interessanti, ad esempio, la corsia destra potrebbe già offrire occasioni di riflessione piuttosto importante. Sebbene sia ancora prematuro parlare di un vero e proprio allarme, le prestazioni di Celik e Saud Abdulhamid non possono non autorizzare serie riflessioni. Sia pur ridimensionate dalla situazione riguardante l’assenza di posti liberi da destinare agli extra comunitari, i margini di manovra della Roma sul mercato potrebbero allora porre le premesse per un nuovo massiccio restyling in corsia. Ed è qui che rientra in gioco – almeno nei sogni dei tifosi – quello che è stato un vecchio pallino della Roma, a lungo nei radar della Roma. Ci stiamo riferendo a Tiago Santos che, accostato in tempi non sospetti anche al Milan, si è reso protagonista di una prestazione da vero leader nel match di Champions con cui il Lille ha strapazzato il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Roma, i tifosi del Milan ‘rimpiangono’ Tiago Santos: il motivo

Il laterale portoghese si è infatti messo in luce con i Blancos sfoderando una prestazione da vero leader. Abilissimo in entrambe le fasi di gioco, Tiago Santos ha spesso messo in imbarazzo la retroguardia del Real Madrid sfruttando notevoli progressioni palla al piede e una tenuta atletica importante. Performance che, tra gli altro, gli ha fatto guadagnare anche un posto nella formazione Champions settimanale, ma non solo.

Sul web e sui principali social, infatti, non sono pochi i tifosi di Milan e Roma che vorrebbero che i propri club rompessero gli indugi e portassero a casa il jolly portoghese. Ben consapevoli, però, che la sua valutazione è letteralmente schizzata fino a raggiungere la soglia dei 25-30 milioni di euro. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

