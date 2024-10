‘Paga’ la Juventus: colpo di scena UFFICIALE

‘Paga’ la Juventus. Vi sono notizie che si attendono e di cui si è quasi certi di conoscere l’esatto contenuto. Invece non è così. E cambiano i progetti.

In casa Juventus sono giorni in cui cattive e buone notizie si alternano come le targhe nelle città asfissiate dallo smog.

Si è iniziato con la nuova operazione che ha riguardato Arek Milik. a giugno si era detto che per il suo infortunio sarebbero stati necessari non più di quaranta giorni. Se tutto andrà bene tornerà in campo dopo nove mesi! Poi c’è stata la serata di Lipsia. La Champions League ed una vittoria che ai tifosi della Juventus ha ricordato la Vecchia Signora che fu. Il pedaggio per una tale vittoria è stato, però, altissimo. La formazione di Thiago Motta ha perduto, per l’intera stagione, uno dei suoi pilastri. E non soltanto difensivi: Gleison Bremer. Si dice spesso di come anche il calcio sia lo specchio della vita e come la vita può presentare sorprese. Accanto alla perdita di un giocatore importante, causa grave infortunio, ecco che può farti ritrovare, ai cancelli della Continassa, il ‘Figliol prodigo’ che si pensava perduto per sempre.

‘Paga’ la Juventus: ritorna Paul Pogba

Non c’è ancora l’ufficialità ma sembra che la squalifica comminata a Paul Pogba dopo che il centrocampista francese era risultato positivo al testosterone nel corso di un controllo antidoping al termine di Udinese-Juventus del 20 agosto 2023, sia stata ridotta.

Da quattro anni a diciotto mesi. Si attende, però, la sentenza del Tas di Losanna a cui il centrocampista della Juventus si era rivolto per contestare la maxi squalifica inflittagli dal Tribunale nazionale antidoping. Qualora l’indiscrezione riguardante la riduzione della squalifica diventasse ufficiale, il centrocampista francese potrebbe riprendere gli allenamenti con la Juventus già nel mese di gennaio e poter scendere in campo già ad inizio della primavera. Paul Pogba è sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio pari a 8 milioni di euro netti. Durante la squalifica il giocatore sta percependo, però, il minimo dello stipendio: 2000 euro al mese. La Juventus attende l’ufficialità prima di qualunque commento. Una domanda, però, sorge spontanea: dalle parti della Continassa saranno davvero tutti contenti?