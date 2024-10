Calciomercato Roma, messaggio a chiare lettere: sprint per la firma

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio della gara contro il Monza, emergono novità importanti in merito alla risoluzione di una telenovela in casa Roma

Tre punti per ripartire e provare ad archiviare definitivamente la scialba prestazione offerta contro l’Elfsborg. Con l’intenzione di dare continuità al filotto di vittorie consecutive iniziato contro l’Udinese e proseguito con il successo casalingo contro il Venezia, la Roma di Juric si sta preparando alla delicata sfida dell’U Power Stadium contro il Monza.

Sotto questo punto di vista, la lista dei convocati diramata dal tecnico giallorosso offre spunti piuttosto interessanti. A cominciare dall’assenza di Paulo Dybala, out per un problema accusato nella rifinitura, ma non solo. A partire con il resto della squadra direzione Monza, infatti, è stato anche Nicola Zalewski. Al centro di un vero e proprio caos mediatico – dopo la decisione di rifiutare il trasferimento al Galatasaray – l’esterno polacco nelle ultime settimane era ritornato in gruppo ed è ora presente nella lista dei convocati diramata da Juric.

Calciomercato Roma, passi avanti per il rinnovo di Zalewski

Come evidenziato da Filippo Biafora, sebbene i dialoghi non abbiano ancora portato al rinnovo del contratto di Zalewski, le parti sono sempre più vicine a trovare la quadra definitiva. Da qui la scelta del club di ‘premiare’ lo spirito con il quale il ragazzo si è disimpegnato negli ultimi allenamenti.

Ad ogni modo un passaggio cruciale per la permanenza di Zalewski nella Capitale sarà inevitabilmente rappresentato dall’esito delle trattative per il rinnovo. A differenza del muro contro muro eretto fino a qualche settimana fa, però, la situazione è ora molto più fluida, come testimoniato anche dalla recente convocazione. E chissà che proprio Zalewski non possa rappresentare l’arma in più di una Roma che è ritornata a faticare non poco sulle corsie esterne…