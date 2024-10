Monza-Roma, nuova tegola per Juric: cambio obbligato

Monza-Roma, Ivan Juric è stato costretto ad operare un cambio al 19′: infortunio e sostituzione improvvisa. Ecco cosa è successo

All’U Power Stadium si sta disputando il primo tempo del match che vede la Roma affrontare il Monza di Alessandro Nesta. Buon avvio dei giallorossi, che prima con Koné e poi con Pellegrini hanno sfiorato la rete del vantaggio. A cavallo delle due occasioni di marca Roma, però, è arrivata anche la chance per il Monza con Maldini, disinnescata da una super parata di Svilar.

In primo tempo subito frizzante, però, è arrivata anche una nota negativa per Juric. A causa di un probabile problema di natura muscolare, El Shaarawy è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca. Le condizioni del ‘Faraone’, accomodatosi in panchina, saranno dunque valutate con estrema attenzione nelle prossime ore. Al posto di El Shaarawy è entrato Zalewski, caricato moltissimo da Juric prima del suo ingresso in campo. Sostituzione obbligata dunque per la Roma, che dunque avrà a disposizione soltanto due slot di cambi da qui fino al termine della gara. Vi forniremo ulteriori ragguagli sulle condizioni di El Shaarawy quando trapeleranno notizie sulla prima diagnosi.