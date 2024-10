Monza-Roma, scelte obbligate per Juric: le probabili formazioni

Monza-Roma, scelte obbligate per Juric. Nella gara che potrebbe decidere il suo futuro sulla panchina giallorossa il tecnico perde pezzi importanti.

I colpi di mercato di Florent Ghisolfi, le adunate di tifosi ad accogliere i nuovi arrivati, le parole di Daniele De Rossi con gli occhi che brillavano immaginando quello che la squadra avrebbe potuto realizzare.

Soltanto dopo poche settimane lo scenario è completamente diverso. Daniele De Rossi non c’è più, esonerato dalla CEO, Lina Souloukou, la quale, dopo qualche giorno ha rassegnato le sue dimissioni, non prima, però, di aver scelto il nuovo tecnico, il croato Ivan Juric. Monza, ed il Monza rappresentano una tappa di vitale importanza per la Roma e per il tecnico ex Toro. Una non vittoria potrebbe segnare il destino del tecnico croato. La proprietà americana si aspettava ben altro inizio di stagione dopo gli importanti investimenti estivi e sembra in attesa degli eventi prima di prendere nuove, drastiche decisioni.

Monza-Roma, scelte obbligate per Juric. La probabile formazione

Sul campo di allenamento Ivan Juric cerca di tenere lontani i brutti pensieri e di trovare la formula giusta per inseguire la seconda vittoria stagionale.

In vista della sfida contro il Monza per Ivan Juric vi sono due assenze pesanti. Non sono infatti partiti con la squadra Paulo Dybala (fermato da un risentimento muscolare al flessore sinistro) e Mats Hummels (per febbre). Al posto dell’argentino che salterà anche la convocazione con l’Argentina, il connazionale Matias Soulé. Reintegrato invece Nicola Zalewski dopo il polverone alzatosi nelle scorse settimane.

MONZA (3-4-2-1, probabile formazione): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta

ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric